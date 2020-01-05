شاهد.. تركي آل الشيخ يذّكر زيدان بنطحة نهائي كأس العالم

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على حسابه الشخصي بموقع تويتر مقطع فيديو يجمعه مع زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد.

والتقط آل الشيخ عددًا من الصور مع زيدان في اللقاء الودي الذي

جمعهما، حيث ظهر آل الشيخ مرتديًا قميص نادي ألميريا مغردًا على مقطع الفيديو بعباراة، "لقد كان من الصعب ، أليس كذلك؟".

كما داعم تركي آل الشيخ الأسطورة الفرنسية زيدان موجهًا له "نطحة"، مذكرًا زيدان

بواقعة النطحة الشهيرة لماركو ماتيراتزي مدافع منتخب إيطاليا والتي تسببت في طرد زيدان من نهائي كأس العالم 2006 الذي جمع المنتخبين.

وأهدى زيدان قميص ريال مدريد إلى آل الشيخ كما اظهرت الصور توقيع زيدان على قميص نادي ألميريا.

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