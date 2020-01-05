مروان محسن يجري أشعة بعد إصابته بمباراة الأهلي واف سي مصر

قال الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إن مروان محسن، مهاجم الفريق، اشتكى من تورم في وجه القدم، خلال مشاركته في مباراة إف سي مصر،التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، ويخضع لأشعة غدًا الإثنين للاطمئنان بشكل أكبر على حالته.
وخرج مروان محسن في الدقيقة 68 من مباراة إف سي مصر،التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي 3-1 ووصوله إلى النقطة 30، ليواصل تصدره قمة الدوري.
ويحدد الجهاز الطبي غدًا مدى جاهزية مروان محسن للمشاركة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد إجراء الأشعة.
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