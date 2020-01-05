الجزيرة يتغلب علي الزمالك ويحتل وصافة دوري سوبر السلة

حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادي الجزيرة الفوز نظيره الزمالك في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الاحد

علي ضمن منافسجولة السادسة من بطولة دوري سوبر السلة.

وحقق الجزيرة 97 مقابل 87 للزمالك. وبهذه النتيجة يحتل الجزيرة وصافة جدول الدوري برصيد 11 بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري المتصدر ويرتفع رصيد الزمالك عند النقطة التاسعة.