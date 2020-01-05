وفد زيسكو يصل القاهرة فجر الإثنين لترتيب استقبال بعثة الفريق

يصل في الواحدة والنصف فجر غد الإثنين وفد من نادي زيسكو بطل زامبيا لتجهيز الاستعدادات لاستقبال بعثة الفريق التي ستصل إلى القاهرة فجر الأربعاء المقبل.
ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي مع زيسكو الزامبي الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويحتل الزمالك المركزالثاني في المجموعة التي تضم معه وزيسكو كلا من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي، برصيد ٤ نقاط.
وكلف مجلس إدارة الزمالك، نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي باستقبال الوفد الزامبي.
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