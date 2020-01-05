ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في القمة والزمالك يدخل المثلث

تصدر علي مؤشرات البحث بموقع" جوجل" مصر، تريند بعنوان " ترتيب الدوري المصري"، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة 12 للدوري، مساء اليوم الأحد، بفوز الأهلي أمام إف سي مصر بثلاثية مقابل هدف، وكذلك تفوق الزمالك علي نظيره طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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وفيما يلي ننشر ترتيب الدوري المصري:
1- الأهلي لعب 10 مباريات، برصيد30نقطة.
2- المقاولون لعب 12 مباراة، برصيد 26 نقطة.
3- الزمالك لعب 11 مباراة، برصيد21 نقطة.
4-الاتحاد السكندري لعب 11 مباراة، برصيد20 نقطة.
5- سموحة لعب 11 مباراة، برصيد17 نقطة.
6- بيراميدز لعب 11 مباراة، برصيد16 نقطة.
7- الإنتاج الحربي لعب 11 مباراة برصيد16 نقطة.
8 إنبي لعب 11 مباراة، برصيد
9- المصري لعب 10 مباريات، برصيد 14 نقطة.
10-حرس الحدود لعب 11 مباراة، برصيد14 نقطة.
11- الإسماعيلي لعب 11 مباراة، برصيد14 نقطة.
12- طلائع الجيش لعب 11 مباراة، برصيد11 نقطة.
13- نادي مصر لعب 12 مباراة، برصيد 11 نقطة.
14- الجونة لعب 11 مباراة، برصيد11 نقطة.
15- طنطا لعب 12 مباراة، برصيد10 نقاط.
16- مصر المقاصة لعب 12 مباراة، برصيد 10 نقاط.
17- نادي أسوان لعب 11 مباراة، برصيد7 نقاط.
18- وادي دجلة لعب 11 مباراة، برصيد6 نقاط.
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