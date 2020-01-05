ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في القمة والزمالك يدخل المثلث

تصدر علي مؤشرات البحث بموقع" جوجل" مصر، تريند بعنوان " ترتيب الدوري المصري"، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة 12 للدوري، مساء اليوم الأحد، بفوز الأهلي أمام إف سي مصر بثلاثية مقابل هدف، وكذلك تفوق الزمالك علي نظيره طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. إقرأ إيضًا.. جماهير الزمالك عبر تويتر: تشجيع النادي «متعة» وفيما يلي ننشر ترتيب الدوري المصري: 1- الأهلي لعب 10 مباريات، برصيد30 نقطة. نقطة. 2- المقاولون لعب 12 مباراة، برصيد 26 نقطة. 3- الزمالك لعب 11 مباراة، برصيد 21 نقطة. 21 نقطة. 4-الاتحاد السكندري لعب 11 مباراة، برصيد 20 نقطة. 20 نقطة. 5- سموحة لعب 11 مباراة، برصيد 17 نقطة. 17 نقطة. 6- بيراميدز لعب 11 مباراة، برصيد 16 نقطة. 16 نقطة. 7- الإنتاج الحربي لعب 11 مباراة برصيد16 نقطة. 8 إنبي لعب 11 مباراة، برصيد Advertisements 15 نقطة. 15 نقطة. 9- المصري لعب 10 مباريات، برصيد 14 نقطة. 10-حرس الحدود لعب 11 مباراة، برصيد 14 نقطة. 14 نقطة. 11- الإسماعيلي لعب 11 مباراة، برصيد 14 نقطة. 14 نقطة. 12- طلائع الجيش لعب 11 مباراة، برصيد 11 نقطة. 11 نقطة. 13- نادي مصر لعب 12 مباراة، برصيد 11 نقطة. 14- الجونة لعب 11 مباراة، برصيد 11 نقطة. 11 نقطة. 15- طنطا لعب 12 مباراة، برصيد10 نقاط. 16- مصر المقاصة لعب 12 مباراة، برصيد 10 نقاط. 17- نادي أسوان لعب 11 مباراة، برصيد 7 نقاط. 7 نقاط. 18- وادي دجلة لعب 11 مباراة، برصيد 6 نقاط. 6 نقاط.

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