فايلر: الأهلي لا يعاني من مشكلة في مركز صناعة اللعب

قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن الفريق لايعاني من أي مشكلة في مركز صناعة اللعب، مشيداً بأداء محمد مجدي أفشة واصفاً أدائه بالمحوري والمميز.
وعن تغيير ديانج في الشوط الثاني
وواصل «أيمن أشرف لاعب صاحب خبرات ومركزه كمدافع يسبب له الحصول على إنذارات ولا يشغلني الأمر والأهم أنهم يؤدوا الأدوار المطلوبة ».
وعزز الاهلي تصدره لبطولة الدوري بعد تحقيق فوزه العاشر على التوالي والوصول إلى النقطة 30، عقب الفوز على إف سي مصر بثلاثية لهدف.
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