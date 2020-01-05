الثلاثاء.. منتخب الكرة النسائية يواجه الطيران وديًا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة مواجهة الفريق الأول بنادي الطيران وديا يوم الثلاثاء في الثانية والنصف ظهرا علي ملعب دار ضباط الوقود خلال معسكر المنتخب المغلق ضمن الاستعدادات لمواجهة منتخب المغرب في لقاء الذهاب في تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم والمقرر لها يوم 17 يناير الجاري . ويسعي الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسين عبد اللطيف للاطمئنان وتجربة جميع اللاعبات والوقوف علي علي مستوي المنضمين حديثا لصفوف المنتخب ومدي استيعابهم للتدريبات. وادي حفيدات الفراعنة مران اليوم في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وعبد اللطيف أمام رئيس لجنة الكرة النسائية واقيم المران علي فترتين صباحية ومسائية واشتملت الفترة الصباحية علي التدريبات البدنية بهدف رفع اللياقة البدنية فيما ركز الجهاز الفني علي النواحي الفنية في التدريبات المسائية بتلقين اللاعبات بعض الجمل التكتيكية الهجومية والتركيز علي طريقة اللعب واوقف حسين عبد اللطيف المرات لأكثر من مره لتوجيه اللاعبات لتنفيذ التكتيك بالشكل الامثل واختتم المران بتقسيمة شهدت حماسا من جانب اللاعبات وعقب المران أقام الجهاز الفني محاضرة فتية اشتملت علي شرح طريقة اللعب ومشاهدة اجزاء من مباراتي مصر في مواجهة الجزائر وتنزانيا في بطولة شمال افريقيا وشرح النقاط الإيجابية والسلبية وعلاج الأخطاء واستعان المنتخب الوطني بمحلل الأداء يوسف يسري الذي أعد تحليلا رقميا لأداء جميع اللاعبات في مباراتي الجزائر وتنزانيا يتضمن احصائية لعدد التمريات الصحيحة والخاطئة لكل لاعبه والتسديدات علي المرمي والتحركات الإيجابية والسلبية وقرر المدير الفني الغاء المران الصباحي غدا الاثنين والاكتفاء بالجري الخفيف تجنبا لاجهاد اللاعبات قبل مباراة الطيران يوم الثلاثاء الوظية والتركيز علي النواحي الفنية في المران المسائي. حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وعبد اللطيف أمام رئيس لجنة الكرة النسائية واقيم المران علي فترتين صباحية ومسائية واشتملت الفترة الصباحية علي التدريبات البدنية بهدف رفع اللياقة البدنية فيما ركز الجهاز الفني علي النواحي الفنية في التدريبات المسائية بتلقين اللاعبات بعض الجمل التكتيكية الهجومية والتركيز علي طريقة اللعب واوقف حسين عبد اللطيف المرات لأكثر من مره لتوجيه اللاعبات لتنفيذ التكتيك بالشكل الامثل واختتم المران بتقسيمة شهدت حماسا من جانب اللاعبات وعقب المران أقام الجهاز الفني محاضرة فتية اشتملت علي شرح طريقة اللعب ومشاهدة اجزاء من مباراتي مصر في مواجهة الجزائر وتنزانيا في بطولة شمال افريقيا وشرح النقاط الإيجابية والسلبية وعلاج الأخطاء واستعان المنتخب الوطني بمحلل الأداء يوسف يسري الذي أعد تحليلا رقميا لأداء جميع اللاعبات في مباراتي الجزائر وتنزانيا يتضمن احصائية لعدد التمريات الصحيحة والخاطئة لكل لاعبه والتسديدات علي المرمي والتحركات الإيجابية والسلبية وقرر المدير الفني الغاء المران الصباحي غدا الاثنين والاكتفاء بالجري الخفيف تجنبا لاجهاد اللاعبات قبل مباراة الطيران يوم الثلاثاء الوظية والتركيز علي النواحي الفنية في المران المسائي.

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