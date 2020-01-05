جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019

يبحث الأهلي في موسم 2020/2019 عن التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة على التوالي، بعد أن توج بدرع الدوري أعوام 2016 و2017 و2018 و2019.

وشهدت جميع السنوات الماضية تغير المنافس الأول للأهلي، فبعد أن نافسه الزمالك بين عامي 2015 و2016، ظهر نادي مصر المقاصة كمطارد رئيسي له في عام 2017، وفي عام 2018 ظهر الإسماعيلي بفضل النصف الأول من الموسم مع المدرب ديسابر، وفي موسم 2019/2018 زاحمه الفريق حديث العهد “بيراميدز” لكنه لم يستطع المواصلة حتى النهاية.

وفي بداية موسم 2020/2019 ظهر أمام الأهلي أندية المقاولون العرب والاتحاد السكندري، وجميعهم لم يصمدوا أمام كتيبة المدرب السويسري “رينيه فايلر” الذي خلف الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

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