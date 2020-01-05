الإتحاد البحريني يطالب بتنظيم البحرين لــ خليجي 25 بدلاً من العراق

أعلن الاتحاد البحريني، اليوم الأحد 5-1-2020، جاهزيته لاستضافة منافسات بطولة كأس الخليج (خليجي) في نسختها الخامسة والعشرين عام 2021.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للاتحاد المحلي للعبة، “ردًا على خطابكم (الاتحاد الخليجي) بشأن موضوع أستضافة كأس الخليج العربي رقم 25، يسرنا إفادتكم برغبتنا في أستضافة البطولة بدورتها الخامسة والعشرين نهاية عام 2021 كبلد بديل عن الاتحاد العراقي في حالة عدم أعتماد أستضافته للبطولة”.

وفاز العراق بحق أستضافة “خليجي 25” تشرين الثاني الماضي، إلا أن التوترات الراهنة فيه قد تؤدي إلى سحب ملف أستضافته للبطولة القادمة.

وكانت البحرين تُوجت بكأس الخليج العربي للمرة الأولى في التاريخ مطلع الشهر الماضي على الأراضي القطرية بعد الفوز على السعودية في النهائي بهدف دون رد.

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