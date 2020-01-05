كلوب مُعجب بأداء شباب ليفربول في ديربي الميرسيسايد

أشاد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول بأداء لاعبيه خلال فوز الفريق 1 / صفر على جاره اللدود وضيفه إيفرتون اليوم الأحد في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ودفع كلوب بالعديد من اللاعبين الشباب المطعمين بعدد محدود من عناصر الخبرة في المباراة، فيما قرر إراحة مجموعة كبير من نجوم الفريق في مقدمتهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والهولندي فيرجيل فان دايك.

وتحدث كلوب في تصريحات عقب المباراة عن لاعبي الفريق الشباب الذي شاركوا في اللقاء، حيث قال “لقد لعبوا كرة قدم شجاعة. الفريق بأكمله قدم عرضاً رائعاً سواء الكبار أو الشباب”.

أوضح كلوب “آدم لالانا قدم مباراة مُذهلة. جو جوميز قاد الدفاع بأكمله ربما للمرة الأولى في مسيرته الكروية”.

أضاف مدرب ليفربول “أتسمت المباراة بالإثارة وأحرزنا هدفاً رائعاً، إنني سعيد للغاية بتألق اللاعبين الليلة. الشيء الوحيد الذي لم أكن أريده هو التعادل. كان يتعين علينا تحمل تلك المخاطرة وأستثمرنا ذلك”.

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يذكر أن هذا هو الفوز الثاني لليفربول في (ديربي ميرسيسايد) هذا الموسم، عقب فوزه 5 / 2 على إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي في الرابع من ديسمبر الماضي.

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