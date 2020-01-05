بالوتيلي يهاجم جمهور لاتسيو

رد ماريو بالوتيللي مهاجم فريق بريشيا الإيطالي على مشجعي لاتسيو الذين بدا أنهم وجهوا إساءات عنصرية إليه خلال مباراة الفريقين اليوم الأحد على ملعب بريشيا ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وكتب المهاجم الإيطالي الدولي على حسابه الشخصي بموقع “أنستجرام” للتواصل الإجتماعي عبر الانترنت : “أنصار لاتسيو الذين كانوا اليوم في الاستاد ، عار عليكم!”.

وأوقف الحكم المباراة لفترة قصيرة خلال الشوط الأول بعد أن أبلغه بالوتيللي أنه تعرض لهتافات عنصرية من مشجعي الفريق الضيف ما أدى إلى توجيه تحذير إلى الجماهير عبر الإذاعة الداخلية للاستاد.

وكان بالوتيللي تقدم لبريشيا بهدف مبكر قبل أن يحرز شيرو إيموبيلي هدفين ليقود لاتسيو إلى الفوز 2 / 1 على مضيفه بريشيا.

وعاد بالوتيللي هذا الموسم إلى الدوري الإيطالي بعد ثلاثة مواسم في الدوري الفرنسي لكنه تعرض مجدداً لإساءات عنصرية.

وولد بالوتيللي في مدينة باليرمو الإيطالية لأبوين من غانا قبل أن تتبناه أسرة إيطالية من مدينة بالقرب من بريشيا.

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وكان اللاعب هدد في مطلع نوفمبر الماضي بإعتزال اللعب بسبب الإساءات العنصرية التي تعرض لها في فيرونا. وتردد أن أحد المشجعين خضع للتحقيق بسبب هذه الواقعة.

وقرر الاتحاد الإيطالي للعبة إغلاق جزء من المدرجات في استاد فيرونا ولكن نادي فيرونا طعن على القرار وحصل على حكم بإيقاف تنفيذه مع منح النادي مهلة لمدة عام.

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