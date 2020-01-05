أهداف مباراة الأهلي واف سي مصر في الدوري المصري

فاز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف أمام نادي مصر، مساء اليوم الأحد 5-1-2020، ضمن مباريات الجولة ال12 من الدوري المصري الممتاز، ليواصل التربع على المقدمة برصيد 30 نقطة من 10 مباريات، بفارق 4 نقاط عن المقاولون العرب الثاني والذي لعب 12 مباراة.

وابتعد الأهلي أكثر عن غريمه التقليدي “الزمالك” بفارق 9 نقاط، رغم تقدم أبناء ميت عقبة في وقت سابق من مباريات اليوم لى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بعد فوزهم الصعب على طنطا 3/2 في المحلة.

اضغط هنا لقراءة تفاصيل مباراة الأهلي واف سي مصر (بث مباشر)

اضغط هنا لقراءة تقرير مباراة الأهلي واف سي مصر

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف سجله جونيور أجايي من تصويبة صاروخية على حدود منطقة جزاء اف سي مصر عند الدقيقة 23 بعد مساعدة من محمد مجدي أفشة.

Advertisements

وواصل محمد مجدي أفشة تألقه وصنع الهدف الثاني في الدقيقة 51 بتمريرة عرضية نموذجية وجدت رأس مروان محسن الذي حولها على أقصى يمين حارس مرمى اف سي مصر “عصام ثروت”.

وعاد محمد مجدي أفشة ليصنع الهدف الثالث في الدقيقة 54 والذي سجله مروان محسن بعد ظهور مميز داخل منطقة الجزاء لحظة إنفراد مجدي أفشة بالحارس عصام ثروت الذي خرج من مرماه لمحاولة غلط زاوية التصويب إلا أنه فوجيء بتمريرة أفشة.

وسرعان ما رد اف سي مصر على ثنائية مروان محسن بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 57 من ركلة حرة مباشرة نفذها لاعب طنطا والاتحاد السكندري السابق “أحمد الشيخ” من حوالي 25 ياردة.

وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد “محمود كهربا” في الدقيقة 68 بدلاً من مروان محسن.

أهداف الأهلي

هدف نادي اف سي مصر