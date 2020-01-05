تمريرات المايسترو “أفشة” تقود الأهلي لهزيمة اف سي مصر في أول ظهور لكهربا

فاز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف أمام نادي مصر، مساء اليوم الأحد 5-1-2020، ضمن مباريات الجولة ال12 من الدوري المصري الممتاز، ليواصل التربع على المقدمة برصيد 30 نقطة من 10 مباريات، بفارق 4 نقاط عن المقاولون العرب الثاني والذي لعب 12 مباراة.

وابتعد الأهلي أكثر عن غريمه التقليدي “الزمالك” بفارق 9 نقاط، رغم تقدم أبناء ميت عقبة في وقت سابق من مباريات اليوم إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بعد فوزهم الصعب على طنطا 3/2 في المحلة.

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وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف سجله جونيور أجايي من تصويبة صاروخية على حدود منطقة جزاء اف سي مصر عند الدقيقة 23 بعد مساعدة من محمد مجدي أفشة.

وواصل محمد مجدي أفشة تألقه وصنع الهدف الثاني في الدقيقة 51 بتمريرة عرضية نموذجية وجدت رأس مروان محسن الذي حولها على أقصى يمين حارس مرمى اف سي مصر “عصام ثروت”.

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وعاد محمد مجدي أفشة ليصنع الهدف الثالث في الدقيقة 54 والذي سجله مروان محسن بعد ظهور مميز داخل منطقة الجزاء لحظة إنفراد مجدي أفشة بالحارس عصام ثروت الذي خرج من مرماه لمحاولة غلط زاوية التصويب إلا أنه فوجيء بتمريرة أفشة.

وسرعان ما رد اف سي مصر على ثنائية مروان محسن بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 57 من ركلة حرة مباشرة نفذها لاعب طنطا والاتحاد السكندري السابق “أحمد الشيخ” من حوالي 25 ياردة.

وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد “محمود كهربا” في الدقيقة 68 بدلاً من مروان محسن.

وحقق الاهلي فوزاً سهلاً بالجولة الماضية خارج ملعبه امام مصر المقاصة بهدفين دون مقابل، وحقق ايضاً ضيف الاهلي اليوم نادي مصر فوزاً هاماً على ملعبه امام فريق طنطا لصالح نفس الجولة.

وافتقد الأهلي فى مباراة اليوم للعديد من اللاعبين للإصابة وهُم حمدي فتحي، محمد محمود، حسين الشحات ورمضان صبحي بالإضافة إلى سعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيليس في لقاء بلاتينيوم.

جدير بالذكر ان لقاء الاهلي ونادي مصر اليوم يعتبر الاول بين الفريقين فى جميع المسابقات.