ليفربول يخطف التأهل من جاره إيفرتون بأقل مجهود
الأحد, 05 يناير, 2020 - 11:22 مساءً
نجح ليفربول بتخطي جاره وضيفه إيفرتون 1-0، الأحد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي.
وسجل هدف المباراة الوحيد الناشئ ابن الثامنة عشر كورتيس جونس 71 من تسديدة محكمة بعد تبادل مميز بالكرات مع البلجيكي ديفوك أوريجي.
وبعد شوط مميز من إيفرتون أضاع فيه عددا من الفرص بسبب تألق الحارس البديل أدريان، انقض كلوب على المباراة في الشوط الثاني مثلما فعل هذا الموسم في عديد من المرات أراد فيها أن يفوز بمجهود أقل وبإراحة لأبرز الأسماء أمثال النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينو.
وشهد اللقاء مشاركة الياباتي مينامينو أساسياً للمرة الأولى بعد قدومه من سالزبورغ النمساوي، لكنه لم يقدم شيئاً ويذكر وخرج في الشوط الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يخطف التأهل من جاره إيفرتون بأقل مجهود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.