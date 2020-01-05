ليفربول يخطف التأهل من جاره إيفرتون بأقل مجهود

نجح ليفربول بتخطي جاره وضيفه إيفرتون 1-0، الأحد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي.



وسجل هدف المباراة الوحيد الناشئ ابن الثامنة عشر كورتيس جونس 71 من تسديدة محكمة بعد تبادل مميز بالكرات مع البلجيكي ديفوك أوريجي.



وبعد شوط مميز من إيفرتون أضاع فيه عددا من الفرص بسبب تألق الحارس البديل أدريان، انقض كلوب على المباراة في الشوط الثاني مثلما فعل هذا الموسم في عديد من المرات أراد فيها أن يفوز بمجهود أقل وبإراحة لأبرز الأسماء أمثال النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينو.



وشهد اللقاء مشاركة الياباتي مينامينو أساسياً للمرة الأولى بعد قدومه من سالزبورغ النمساوي، لكنه لم يقدم شيئاً ويذكر وخرج في الشوط الثاني.