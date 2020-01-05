تشيلسي إلى الدور الرابع وميدلزبره يفرض التعادل على توتنهام



بلغ تشيلسي الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بفوزه على ضيفه نوتنغهام فوريست من الدرجة الأولى بنتيجة 2-صفر الأحد.



في التي أقيمت في ستامفورد بريدج، زج مدرب البلوز فرانك لامبارد بالتشكيلة الرديفة حيث أجرى تسعة تعديلات على الفريق الذي تعادل 1-1 مع برايتون في الدوري الممتاز في اليوم الأول من العام الجديد.



وافتتح الشاب كالوم هودسون أودوي النتيجة لأصحاب الارض باكراً بعد أن وصلته الكرة من روس باركلي إلى داخل المنطقة على الجهة اليمنى، فراوغ وسدد بيسراه على يسار الحارس جوردان سميث في الدقيقة السادسة.



وظن نوتنغهام أن الفرصة أتيحت له لمعادلة النتيجة عندما منحه الحكم ركلة جزاء إثر عرقلة أليكس مايتن داخل المنطقة، إلا أن تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر" أظهرت تسللاً بميلمترات على الأخير قبل الخطأ (23).



وضاعف النادي اللندني تقدمه عندما تصدى سميث لتسديدة هودسون أودوي عن الجهة اليمنى فتهيأت أمام باركلي الذي تابعها في الشباك (33).



واصل تشيلسي، المتوج بلقب المسابقة في ثماني مناسبات آخرها عام 2018، سيطرته في ملعب ستامفورد بريدج وكاد أن يسجل الهدف الثالث إلا ان رأسية باركلي ارتدت من القائم الأيسر (59).



وحالت تقنية الـ "في أيه آر" مرة أخرى دون وصول الضيوف الى الشباك، بعدما ألغت هدف راين ياتيس من رأسية بعدما وصلته الكرة من ضربة حرة (67).



وفي مباراة أخرى فرض ميدلزبره الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى مباراة إعادة المباراة على ضيفه توتنهام بتعادلهما 1-1، الأحد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.



وأجرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ثلاثة تغييرات فقط على تشكيلة سبيرز التي سقطت بهدف نظيف أمام ساوثمبتون في المرحلة 21 من الدوري الأربعاء حيث كان المهاجم هاري كاين أبرز الغائبين.



وبادر أصحاب الأرض الى افتتاح النتيجة عن طريق آشلي فلتشر بعد أن وصلته كرة طويلة رائعة في العمق من خلف المدافعين من الأيرلندي الشمالي جورج سافيل، تابعها في شباك الحارس الارجنتيني بول غاسانيغا (50).



وأنقذ البرازيلي لوكاس مورا سبيرز، المتوج باللقب ثماني مرات آخرها عام 1991، من الخروج المبكر بتسجيله هدف التعادل برأسية من داخل المنطقة إثر عرضية عن الجهة اليمنى من الإيفواري سيرج أورييه.



وهذه المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها توتنهام في تحقيق الفوز، بعد تعادله أمام نوريتش في المرحلة 20 من الدوري ثم السقوط أمام ساوثمبتون الأربعاء.



وفي أبرز النتائج، ودع كريستال بالاس المسابقة بخسارته على أرضه أمام دربي كاونتي من الدرجة الأولى صفر-1، في مباراة أكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63.



المصدر: وكالات