فياريال يقلب الطاولة على ريال سوسييداد وغرناطة يفوز على ماريوكا

استعاد لاعب الوسط المخضرم سانتي كازورلا أيام الشباب، وذلك بقيادته فياريال لإسقاط ريال سوسييداد في معقله 1-2 بعد دخوله في الشوط الثاني الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني.



وبدا سوسييداد في طريقه لتحقيق فوزه العاشر هذا الموسم والاقتراب بفارق نقطة عن إشبيلية الرابع الذي بدأ العام الجديد بالتعادل مع أتلتيك بيلباو 1-1 الجمعة، وذلك بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف البرازيلي ويليان جوزيه (22).



لكن فياريال عاد إلى اللقاء مطلع الشوط الثاني بإدراكه التعادل من ركلة جزاء نفذها مانو تريغيروس في الدقيقة 58، بعد خطأ في المنطقة انتزعه النيجيري صامويل شوكوويتزي، قبل أن يقول كازورلا كلمة الحسم بعد دخوله في الدقيقة 60، بتسجيله هدف النقطة الـ28 لفريقه من زاوية صعبة إثر تمريرة لماريو غاسبار (72).



ورفع ابن الـ35 عاماً الذي عانى الأمرين من إصابة في وتر أخيل كاحله الأيمن بين 2016 و2018 وكان قريباً من الاعتزال بعد أن خضع لثماني عمليات جراحية، رصيده إلى ستة أهداف هذا الموسم، مسجلاً بذلك أعلى رصيد له منذ أن سجل سبعة في 37 مباراة خاضها في الدوري الإنكليزي مع فريقه السابق أرسنال خلال موسم 2014-2015.



وأصبح فياريال بفوزه الثاني توالياً في معقل سوسييداد (فاز على الأخير 1-صفر الموسم الماضي)، في المركز التاسع بفارق نقطة خلف بيلباو ومثلها أمام غرناطة الذي تغلب الأحد على ضيفه ريال مايوركا 1-صفر.





وفي مباراة أخرى فاز غرناطة على ضيفه ريال مايوركا بهدف دون مقابل، اليوم الأحد ليستعيد توازنه بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام إيبار بثلاثية نظيفة.



وسجّل هدف المباراة الوحيد انخيل مونتورو في الدقيقة 24 ليصبح غرناطة في المركز العاشر برصيد 27 نقطة في حين تجمد رصيد مايوركا عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.