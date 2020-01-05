رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم| الريال يصفع برشلونة ويخطف الجوهرة البرازيلية.. ونجم ليفربول خليفة بنزيما في البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم| الريال يصفع برشلونة ويخطف الجوهرة البرازيلية.. ونجم ليفربول خليفة بنزيما في البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 5 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تفكير وتخطيط إدارة إنتر ميلان في التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم نابولي يرفض التجديد بسبب ريال مدريد وبرشلونة

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن موقف لاعب وسط نابولى فابيان رويز، من البقاء او الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بعد إهتمام كل من ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع لاعب الوسط الإسبانى.



وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن رفض فابيان رويز تجديد تعاقده مع فريقه نابولى الإيطالى، بسبب رغبته فى الرحيل لأحد قطبي إسبانيا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



ورفض اللاعب الإسبانى التجديد بعدما علم رغبة رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، بإدراج شرطًا جزائيًا في عقده الجديد قدره 100 مليون يورو على الأقل، وهو ما رفضه اللاعب بسبب إهتمام برشلونة وريال مدريد.



ويهتم كل من ريال مدريد وبرشلونة فى ضم رويز خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط الوسط.

- كلاكيت ثالث مرة.. أنشيلوتي يطلب نجم ريال مدريد

طلب المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي، ضم صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجيز، في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.



وأشارت صحيفة ميرور البريطانية، أن إدارة التوفيز بتوصية من أنشيلوتي، تسعى لضم رودريجيز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



وخرج رودريجيز من حسابات المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان، بسبب أصاباته المتتالية، وعدم جاهزيته البدنية.



وكان رودريجيز على وشك مغادرة ريال مدريد في الصيف المقبل، في ظل إهتمام من فريقي أتليتيكو مدريد ونابولي، بيد أنه قرر البقاء في ريال مدريد.



وتبقى المعضلة هي رغبة خاميس في الإنضمام لإيفرتون، وهو ما سيعني التضحية باللعب في دوري أبطال أوروبا وخسارة التتويج بلقب الدوري الإسباني حال تتويج الريال، حيث اعتاد خاميس على اللعب مع أندية الصف الأول.

- جاريث بيل على أعتاب معادلة رقمه السلبي مع ريال مدريد

أصبح النجم الويلزي الدولي ونجم فريق ريال مدريد الإسباني على مشارف تحقيق رقم سلبي جديد في مسيرته.

ووصل بيل للمباراة الحادية عشرة على التوالي هذا الموسم مع النادي الملكي دون تسجيل أي هدف.



وصام بيل عن التهديف في 668 دقيقة متتالية، منذ ثنائيته مطلع هذا الموسم في فياريال بملعب لا سيراميكا، والتي انتهت بالتعادل 2-2.



ويعد ذلك ثاني أطول فترة تمر على بيل دون تسجيل أهداف بقميص النادي الملكي، حيث كانت الفترة الأولى خلال موسم 2014-2015 والتي امتدت لـ 829 دون تسجيل أي هدف.



يذكر أن جاريث بيل سجل 108 هدف في 244 مباراة بقميص ريال مدريد، ويستعد رفقة فريقه، لمباراة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

- إنتر ميلان قلق بشأن التعاقد مع كريستيان إريكسن

يسعي إنتر ميلان الإيطالي تحت قيادة مدربه انطونيو كونتي فى حسم صفقة اللاعب الدنماركى كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط الهجوم خلال المواسم القادمة.



وأشارت تقارير صحفية إيطاليا أن النيراتزورى قد قطع شوط كبير فى الصفقة بعد الإتفاق مع وكيل اللاعب ومع إدارة توتنهام على شراء اللاعب فى صفقة تصل لمبلغ 25 مليون يورو، وهو ما يعد مبلغ جيد لإدارة السبيرز خاصة أن النجم الدنماركى سينتهي تعاقده مع الفريق الإنجليزى بنهاية الموسم، اى يصبح اللاعب حر فى الصيف القادم، مما يجعل إدارة توتنهام تريد الإستفادة من رحيله.

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وتشعر إدارة إنتر ميلان الإيطالي بالقلق خاصة أن إريكسن مازال يفكر فى الإنتقال لصفوف ريال مدريد الإسبانى، ويفكر فى البقاء فى توتنهام حتى نهاية الموسم وعدم الرحيل للنيراتزورى، بسبب إنتظاره لتحرك من إدارة الريال للتعاقد معه.

- سولشاير يحسم مصير بول بوجبا

حسم أولى جونار سولشاير المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي موقف النجم الفرنسي ولاعب وسط الشياطين الحمر بول بوجبا بعد التقارير الصحفية والإعلامية التى تشير برحيل اللاعب خلال شهر يناير الجاري.

وأكد سولشاير خلال تصريحات تليفزيونيه نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية أن بول بوجبا لن يرحل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وشدد المدرب النرويجي على إستمرار اللاعب الفرنسي فى صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.



ورفض سولشاير رحيل اللاعب الفرنسي عن الفريق لإحتياج مانشستر يونايتد لخدمات بوجبا خلال الفترة الحالية ببطولة الدوري الإنجليزى وبطولة الدوري الأوروبي.

- ريال مدريد يضم صفقة شتوية

توصل نادي ريال مدريد الإسباني لاتفاق مع صفقة شتوية خلال الساعات الماضية بعد صراع قوي مع برشلونة الغريم التقليدي للملكي.



وأكدت صحيفة " ماركا" أن ريال مدريد اتفق مع فلامنجو على ضم نجمه الشاب رينير جيسوس في يناير الجاري ليتفوق على غريمه برشلونة في الصفقة.



وستكلف الصفقة البرازيلية خزائن نادي ريال مدريد دفع 35 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد رينير، والذي انخفض إلى النصف بعد تجديد تعاقده مؤخرًا.



ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة بعد يوم 19 يناير الجاري، بعد أن يتم اللاعب 18 عاما، لتلافي الدخول في مشاكل مع الفيفا.

- بوجبا ينتقل إلي غريم يوفنتوس في صفقة تبادلية

أفاد تقرير صحفي بريطاني، صباح اليوم الأحد، أنه يوجد تطورات جديدة بشأن مستقبل الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.



ونوهت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلي أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، دفع إدارة ناديه للانقضاض على بوجبا، والتفوق على يوفنتوس بشأن حسم الصفقة.



وفي سياق متصل أكدت "ميرور" في تقريرها اليوم، أن مانشستر يونايتد أبلغ إنتر بأنه يريد ضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قبل السماح بانتقال بوجبا إلى "سان سيرو".



وأضافت الصحيفة في تقريرها أن بوجبا أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى كونتي، الذي سبق أن عمل معه خلال فترة وجوده رفقة يوفنتوس.



وشددت على أن بوجبا يفضل العودة إلى إيطاليا بدلاً من الانتقال إلى الليجا وتمثيل ريال مدريد، لا سيما أنه سيلعب في الكالتشيو تحت قيادة كونتي.

- ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما "مفاجأة من العيار الثقيل"

استقر نادي ريال مدريد الإسباني على بديل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق الأول للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



واشار موقع الكالتشيو ميركاتو إلى أن البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول هو المرشح الأول من قبل ريال مدريد ليحل محل كريم بنزيما.



واضاف الموقع، أن النادي الملكي يري مهاجم ليفربول فيرمينيو هو اللاعب الوحيد القادر على سد العجز الذي سيتركه كريم بنزيما.



ويأتي تفكير الميرنجي في التعاقد مع اللاعب، من أجل إيجاد بديل مناسب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق، والذي ينتهي تعاقده في صيف 2021، إلا أنه سيقوم بالتجديد مع النادي الملكي لفترة أخيرة.