رياضة | أخبار الأهلي اليوم.. مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة وكهربا يضيء في سماء القاهرة وعرض جديد لنجم الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم.. مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة وكهربا يضيء في سماء القاهرة وعرض جديد لنجم الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 5 / 1 / 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها فوز الفريق على اف سي مصر بنتيجة 3-1 ومواصلة صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد:

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم 5 / 1 / 2020

1- قطار الأهلي يدهس إف سي مصر في أول ظهور لـ"كهربا":

عبر قطار الأهلي محطة إف سي مصر بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح المارد الأحمر في الوصول للفوز العاشر على التوالي في بطولة الدوري المصري للموسم الحالي 2019-2020.

وسجل ثلاثية المارد الأحمر كلًا من جونيور أجاي ومروان محسن "هدفين"، فيما سجل أحمد الشيخ هدف إف سي مصر الوحيد.

وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 23 دقيقة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة منفردًا بصدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد إف سي مصر عند النقطة 11 في المركز الثالث عشر.

2- إصابة مروان محسن في مباراة إف سي مصر:

تعرض مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام إف سي مصر، والمقامة على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

والتقطت كاميرات التلفزيون مهاجم الأهلي خلال علاجه في الكاحل عقب خروجه من المباراة في الدقيقة 68 حيث حل زميله محمود عبد المنعم "كهربا" بديلًا له.

وكان مروان قد أحرز الهدفين الثاني والثالث للأهلي في مباراة إف سي مصر، حيث من المقرر أن يخضع لفحص طبي لتحديد حجم إصابته ومدى جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة للأهلي أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد

3- شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة:

تحدث الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع الصفقة المنتظرة في انتقالات الشتاء.

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وقال شوبير خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي صباح اليوم الأحد، إن النادي الأهلي يتفاوض مع عمر السومة نجم منتخب سوريا وأهلي جدة السعودي.

ويتطلع الأهلي لإبرام صفقة جديدة في الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما ضم محمود كهربا لاعب الزمالك السابق.

4- عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي:

تلقى مسئولو النادي الأهلي بعض العروض العربية للحصول على خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحصل النادي الأهلي، على عروض من فرق شمال إفريقيا وتحديدًا من الدوري المغربي، للتعاقد مع خدمات صالح جمعة، والذي سيكون خارج حسابات القلعة الحمراء بالفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، استقر على رحيل اللاعب خلال الشتاء الجاري، على سبيل الإعارة، بعدما خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، وفشل في إثبات نفسه وإيجاد مكانة لنفسه في تشكيل الفريق.

ورفض صالح جمعة، فكرة الرحيل لأي نادي في الدوري المصري، متمسكًا بالعروض العربية والخليجية فقط، من أجل العودة لمستواه وسابق عهده.

تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم 5 / 1 / 2020:

5- الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع السوري عمر السومة:

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية عن اقتراب النادي الأحمر في التعاقد مع الدولي السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مدير التعاقدات بالأهلي في تصريحات :"عمر السومة خارج حسابات الأهلي تمامًا، ولم يطرح إسمه داخل النادي الأحمر".

وأضاف :"حال طلبه الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر سنبدأ في التحرك للتعاقد معه وجلبه لصفوف النادي، وذلك عبر الطرق الشرعية بالتفاوض مع ناديه أهلي جدة السعودي".

ويبحث مسئولو النادي الأهلي في الفترة الحالية عن التعاقد مع مهاجم قوي لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل عدم قناعة مدرب الفريق فايلر بالمغربي وليد أزارو.

6- نجم الأهلي يغيب عن مواجهة طنطا للإيقاف:

تأكد غياب المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق أمام طنطا، المقبلة بالدوري العام.

ويأتي غياب ديانج عن مواجهة طنطا، بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق أمام إف سي مصر، والمقامة حاليًا بالدوري المصري.

وكان ديانج، حصل على أول إنذاراته، أمام بني سويف والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بكأس مصر، فيما حصل على الإنذار الثاني في مباراة الإسماعيلي، والتي انتهت للشياطين الحمر، بهدف دون رد بالجولة التاسعة.