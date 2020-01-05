رياضة | هدّاف دمنهور على أعتاب التوقيع لفاركو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدّاف دمنهور على أعتاب التوقيع لفاركو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل وحيد محسن صانع ألعاب فريق دمنهور وهدّاف الفريق البحراوي، برصيد6 أهداف، ضمن دائرة اهتمامات مسئولى نادي فاركو ولجنة التعاقدات الخاصة بالنادي السكندري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقدّم محسن، مستوى مميز، خلال الدور الأول، بقميص دمنهور، الذي ينافس في المجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.

وجاءت المفاوضات الرسمية من مسئولى فاركو لضم اللاعب بعد ان أبدى الدكتور أحمد عاشور المدير الفني لمسئولي فاركو إعجابه بالمستوى الفنى والبدنى للاعب.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" عن نيّة مجلس إدارة دمنهور في الموافقة علي رحيل اللاعب، للأستفادة ماديا مقابل رحيله، لنادي فاركو خاصة ان اللاعب ينتهي تعاقدة مع نادي دمنهور بنهاية هذا الموسم .

وسوف يعلن نادي دمنهور عن إتمام صفقة بيع اللاعب لفاركو خلال الساعات المقبلة.

الجدير بالذكر أن وحيد محسن سينتهي تعاقدة، مع دمنهور، بنهاية هذا الموسم.