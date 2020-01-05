رياضة | فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الفوز على إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفضل فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة خوفًا عليهم من الإجهاد في ظل تلاحم المباريات وخوض الفريق الأحمر لعة مباريات خلال فترة زمنية قصيرة.

ومن المقررأن تطير بعثة الفريق الأحمر إلى زيمبابوي فجر الأربعاء المقبل إلى زيمبابوي استعدادًا لمواجهة فريق بلاتينيوم يوم 11 من الشهر الجاري في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزه العاشر على التوالي في بطولة الدوري المصري، بعد الفوز على إف سي مصر بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة.