رياضة | أول تعليق من فايلر عقب فوز الأهلي على إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فايلر عقب فوز الأهلي على إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"حققنا فوزًا هامًا أمام فريق جيد، واللاعبون قدموا مباراة جيدة للغاية".

وأضاف :"نخوض كل المباريات بهدف واحد فقط وهو الفوز، ونأخذ كل مباراة على حدا".

زاد :"ديانج لاعب صغير وهو شارك في مباريات كثيرة وفضلت خروجه من أجل إراحته ومنح الفرصة للاعب أخر لكي يشارك".

Advertisements



وتابع :"شاركت محمود متولي من أحل منح الثقة والعودة مجددًا ونكمل المسيرة في نفس الأهداف".



وعن كثرة حصول أيمن أشرف وأليو ديانج على البطاقات الصفراء قال فايلر :"هم لاعبون لديهم خبرات ومراكزهم يتكلف البطاقات الصفراء هو أمر لا يهمني وما يهمني هو مستواهم في الملعب، وهو أمر طبيعي أن يتم حصولهم على البطاقات الصفراء".