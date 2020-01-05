رياضة | جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

انتهت منافسات مباريات الدوري المصري لهذا الموسم وواصل الأهلي حفاظه على صدارته لجدول الدوري حتى الآن برصيد 27 نقطة من 9 مباريات فاز في جميعها حتى الآن، وسجل الأهلي 28 هدف ومني مرماه بهدفين حتى الآن.

وجاء المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 11 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مبارتين.

بينما جاء الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 20 نقطة من 11 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر 3 مباريات.

واحتل براميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات، بينما جاء الزمالك في المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 10 مباريات خاضها حتى الآن، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين حتى الآن.

تمكن عبد الله السعيد نجم براميدز من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي هدافي الدوري المصري في البطولة حتى الآن ..