رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك والأهلي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك والأهلي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الأهلي فوزًا سهلًا على حساب فريق إف سي مصر بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد 5 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

افتتح النيجيري جونيور أجايي أهداف الأهلي في الدقيقة 23 من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة جزاء اف سي مصر، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني للمارد الأحمر بالدقيقة 51 من رأسية قوية، وعاد اللاعب نفسه وأضاف الهدف الثالث بالدقيقة 54 بعد تمريرة من زميله "أفشة" ليضعها في الشباك بسهولة.

وجاء هدف نادي مصر عن طريق اللاعب أحمد الشيخ بالدقيقة 57 من تسديدة قوية لركلة حرة مباشرة سكنت شباك "الشناوي" لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3-1.

ويعتبر هذا الفوز العاشر على التوالي للأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، حيث لم يخسر أو يتعادل الفريق في أي مباراة، ورفع رصيده إلي 30 نقطة ويتصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق 4 نقاط عن فريق المقاولون العرب أقرب منافسيه صاحب الـ 26 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إف سي مصر:-

1- الأهلي 30 نقطة.

2- المقاولون العرب 26 نقطة

3- الزمالك 21 نقطة.

4- الاتحاد السكندري 20 نقطة.

5- سموحة 17 نقطة.

6- بيراميدز 16 نقطة.

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7-الإنتاج الحربي 16 نقطة.

8-إنبي 15 نقطة.

9- المصري 14 نقطة.

10-حرس الحدود 14 نقطة.

11- الإسماعيلي 14 نقطة.

12- طلائع الجيش 11 نقطة.

13- نادي مصر 11 نقطة.

14- الجونة 11 نقطة.

15- طنطا 10 نقاط.

16- مصر المقاصة 10 نقاط.

17- أسوان 7 نقاط.

18- وادي دجلة 6 نقاط.