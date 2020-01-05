رياضة | سامي قمصان يتحدث عقب فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي قمصان يتحدث عقب فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم على حساب إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال قمصان عقب المباراة :""المباراة كانت صعبة، كنا نرغب فى تحقيق الفوز، وإكمال سلسلة الانتصارات".

وأضاف :"جميع الفرق تسعى لتقديم مستوى جيد، وتكافح بكل قوة أمام الأهلي، لكن قدمنا أداء جيد، وسيطرنا على أحداث اللقاء، وسجلنا ثلاثة أهداف، وأضعنا هدفين".

وتابع :""مروان محسن استعاد الثقة بعدما سجل هدفين، وكهربا ظهر لأول مرة، وباقي اللاعبين قدموا مباراة جيدة".

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وأشار "من المهم جدًا تجهيز جميع اللاعبين، وعناصر الأهلى مميزة، ودائمًا جاهزة، والجهاز الفني يعمل مع كل العناصر بشكل جيد".

وأوضح :" أجايى لعب كجناح ومروان فى الهجوم، وفى الشوط الثاني خرج مروان ولعب كهربا، ولعب المهاجم النيجيري كرأس حربة صريح".

وأردف :"كهربا من أفضل اللاعبين فى مصر، وهو إضافة كبيرة لنا، ولن نضعه تحت أى ضغوط، فهو يحتاج وقت، فايلر مقتنع بإمكانياته ويساعده لاستعادة فورمته، وإن شاء الله يعود سريعًا لمستواه المعهود".

وأتم حديثه :""سنطوي صفحة الدوري، ولدينا مواجهة صعبة مع بلاتينيوم، شاهدت ترتيب المجموعة وكل الفرق لديها نفس الفرص فى الصعود، أتمنى تقديم مستوى جيد وتصدر المجموعة والصعود للدور المقبل فى دورى أبطال إفريقيا".