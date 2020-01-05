رياضة | بعد ريمونتادا طنطا.. الزمالك يسير على نهج الأهلي في التسجيل بالدقائق الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ريمونتادا طنطا.. الزمالك يسير على نهج الأهلي في التسجيل بالدقائق الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مسجلو أهداف مباراة الزمالك وطنطا اليوم في الدوري المصري

وسجل أهداف الزمالك الثلاثة كل من عمر السعيد في الدقيقة 19 ومحمد أوناجم في الدقيقة 87 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 92 بينما سجل وليد عادل هدفي نادي طنطا في الدقيقة 45 والدقيقة 69 لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الزمالك يعود بريمونتادا بطعم الأهلي في المباراة

ولأول مرة منذ فترة طويلة يقوم الزمالك بالعودة في المباراة بعد أن يكون متأخرا فقد تقدم الزمالك بهدف في الشوط الأول ثم تمكن طنطا من خطف هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط ثم بدأ الشوط الثاني وسجل طنطا هدفه الثاني ويظل متقدما على الفارس الأبيض حتى الدقيقة 87 ليأتي هدف التعادل.

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وعلى طريقة الأهلي في خطف الـ+90 سجل نادي الزمالك هدف الفوز في الدقيقة 92 ليقتنص الثلاث نقاط من نادي طنطا.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتمكن خلالها نادي الزمالك فوزه إلى هزيمة منذ فترة طويله والمرة الأولى أيضا التي يسجل فيها الفارس الأبيض هدف بعد الوقت الأصلي من زمن المباراة.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي الزمالك إلى 21 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي زيسكو يونايتد يوم الجمعة القادمة 10 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.