رياضة | قطار الأهلي يعبر محطة إف سي مصر بثلاثية ويصل للفوز العاشر على التوالي في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطار الأهلي يعبر محطة إف سي مصر بثلاثية ويصل للفوز العاشر على التوالي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر قطار الأهلي محطة إف سي مصر بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح المارد الأحمر في الوصول للفوز العاشر على التوالي في بطولة الدوري المصري للموسم الحالي 2019-2020.

وسجل ثلاثية المارد الأحمر كلًا من جونيور أجاي ومروان محسن "هدفين"، فيما سجل أحمد الشيخ هدف إف سي مصر الوحيد.



الشوط الأول



بداية اللقاء كانت قوية من جانب الأهلي، حيث انطلق الأنجولي جيرالدو دا كوستا من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية في الدقيقة 2 داخل منطقة جزاء إف سي مصر أمسكها عصام ثروت حارس مرمى الضيوف، ثم يسدد بعدها جونيور أجاي كرة قوية بعيدة عن مرمى ثروت. بداية اللقاء كانت قوية من جانب الأهلي، حيث انطلق الأنجولي جيرالدو دا كوستا من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية في الدقيقة 2 داخل منطقة جزاء إف سي مصر أمسكها عصام ثروت حارس مرمى الضيوف، ثم يسدد بعدها جونيور أجاي كرة قوية بعيدة عن مرمى ثروت. وحصل فريق إف سي مصر على ركلة حرة نتيجة لمس الكرة ليد أليو ديانج على حدود منطقة جزاء الأهلي، سددها شريف أشرف لتصدم بالحائط وتصل سهلة لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر. وفي الدقيقة 10 مرر محمود إسماعيل "رامبو" كرة طولية متقنة إلى إسلام صالح لكن محمد الشناوي حارس الأهلي خرج من مرماه في الوقت المناسب وأمسك بالكرة قبل وصولها إلى لاعب إف سي مصر ومنقذًا فريقه من فرصة خطيرة. وتعرض جيرالدو في الدقيقة 11 لعرقلة من الناحية اليمنى احتسبها محمد عادل حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة لينفذها علي معلول على رأس عمرو السولية الذي سددها فوق عارضة عصام ثروت حارس مرمى الضيوف وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر، ليعود السولية مرة أخرى ويسدد الكرة زاحفة بجوار القائم الأيمن لمرمى فريق إف سي مصر. ونفذ علي معلول في الدقيقة 16 ركلة ركنية من الناحية اليمنى على رأس أيمن أشرف الذي سددها سهلة في يد عصام ثروت حارس مرمى فريق إف سي مصر، ليسدد الدبابة المالية أليو ديانج كرة بعدها بعيدة عن مرمى الضيوف مع حلول الدقيقة 19 من عمر اللقاء. وفي الدقيقة 23 أطلق النيجيري جونيور أجاي تصويبة صارخية من على حدود منطقة جزاء إف سي مصر لتسكن الكرة الشباك مسجلًا الهدف الأول للأهلي في اللقاء. عقب الهدف مباشرة حصل الماني أليو ديانج على البطاقة الصفراء الأولى بعد تدخله على أحمد الشيخ لاعب ف سي مصر في وسط الملعب. واستمر ضغط الأهلي على دفاعات فريق إف سي مصر، ليسدد محمد هاني تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن مرمى عصام ثروت حارس الضيوف في الدقيقة 28. وفي الدقيقة 36 ارتكب محمود شبانة مدافع ف سي مصر خطأ كبيرًا بإرجع الكرة لى حارس مرماه لتصل الكرة إلى مروان محسن المنفرد تمامًا بالحارس لكنه لم ينجح في مرواغته واستغلال الكرة، وتضيع فرصة إحراز الهدف الثاني للأهلي. ومرر محمد مجدي "قفشة" كرة إلى أليو ديانج في الدقيقة 43 على حدود منقطة الجزاء ليسدد كرة صاروخية لكنها علت عارضة عصام ثروت حارس مرمى إف سي مصر بسنتيمترات قليلة. ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد على مستوى النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف لجونيور أجاي. Advertisements الشوط الثاني



ومع انطلاق الشوط الثاني وضحت رغبة الأهلي في إضافة الهدف الثاني، وحدث للاعبيه ما أرادو حيث مرر محمد مجدي قفشة في الدقيقة 51 كرة عرضية ليقابلها مروان محسن برأسه داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني للمارد الأحمر في اللقاء. بعد الهدف الثاني للأهلي نفذ علي معلول ضربة حرة مباشرة من الناحية اليمنى على رأس رامي ربيعة الذي سددها أعلى عارضة عصام ثروت حارس فريق إف سي مصر. وفي الدقيقة 54 مرر المالي أليو ديانج بينية رائعة إلى محمد مجدي "قفشة" وضعته منفردًا بعصام ثروت حارس مرمى إف سي مصر ليرفض" قفشة" تسديدها ويمررها إلى مروان محسن الذي وضع الكرة داخل الشباك معززًا من تقدم المارد الأحمر بإحراز الهدف الثالث. وحصل فريق إف سي مصر على ركلة مباشرة من على حدود منقطة جزاء الأهلي، سددها أحمد الشيخ ببراعة وينجح في تسجيل الهدف الأول للضيوف مع حلول الدقيقة 56 ومقلصًا النتيجة لتصبح تقدم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومع حلول الدقيقة 60 قرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اللجوء لدكة بدلاء حيث استعان بوليد سليمان بدلًا المالي أليو ديانج في تغيير الهدف منه إراحة متوسط ميدان المارد الأحمر خاصة وأن الفريق أمامه مباراة هامة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بالجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا. وفي الدقيقة 65 لمح أحمد الشيخ لاعب إف سي مصر تقدم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من مرماه ليسدد الكرة لكنها علت العارضة بقليل. ومرر جونيور أجاي في الدقيقة 67 تمريرة لوليد سليمان الذي سدد الكرة قوية من داحل منطقة الجزاء لكن عصام ثروت تصدى لها لتصل لعمرو السولية الذي سددها أعلى العارضة. وشهدت الدقيقة 68 الظهور الأول لمحمود عبد المنعم "كهربا" مع الأهلي بعد الانضمام إليه في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ونصف بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، حيث أشركه فايلر بدلًا من مروان محسن صاحب الهدفين. وفي الدقيقة 69 طالب الجهاز الفني ولاعبو فريق إف سي مصر حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بعد سقوط عبد الرحمن جندية داخل منقطة الجزاء بعد تدخل من رامي ربيعة لكن حكم اللقاء محمد عادل طلب استكمال اللعب. وتعرض إسلام صالح لاعب إف سي مصر لعرقلة من قبل أيمن أشرف في الدقيقة 73 ليحصل مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء، ويسدد أحمد الشيخ الركلة الحرة بعيدة عن مرمى محمد الشناوي. وفي الدقيقة 78 أجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تغييره الأخير بالدفع بمحمود متولي بدلًا من محمد مجدي "قفشة"، حيث شارك متولي في خط الوسط. ولم تشهد الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أي تغيير على مستوى النتيجة لتنتهي بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة منفردًا بصدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد إف سي مصر عند النقطة 11 في المركز الثالث عشر.



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