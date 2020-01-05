رياضة | خاص.. محاولات لإقناع محمد صلاح بالتراجع عن موقفه بشأن حفل الأفضل في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. محاولات لإقناع محمد صلاح بالتراجع عن موقفه بشأن حفل الأفضل في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم "الخليج 365 الرياضي" أن جهات رفيعة المستوى، قامت بالتواصل مع النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الانجليزي، لإقناعه بالتراجع عن قراره بعدم حضور حفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والقرر إقامتها يوم 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" في تصريحات خاصة، أن الاتصالات أجريت بعد تردد أنباء تفيد بعدم رغبة "صلاح" في حضور الحفل، بسبب قلة حظوظه في الحصول على اللقب للمرة الثالثة على التوالي، في ظل تصاعد فرص زميله بليفرلول السنغالي ساديو ماني.

وفي سياق متصل تأكد غياب اللاعب الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي عن الحفل لنفس السبب، بينما تحجج الأخير برفض مديره الفني بيب جوارديولا السماح له بحضور الحفل، بسبب انشغال الفريق في الاستعداد لمباراته ضد فريق مانشستر يونايتد والمزمع إقامتها في نفس يوم الحفل.

ويُقام الحدث وسط اهتمام عالمى وإفريقى منقطع النظير، حيث ستقوم بنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من 150 قناة عالمية، وسط حالة من الترقب للفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقى لعام 2019، والتى يتنافس عليها الثلاثى "المصرى محمد صلاح، والجزائرى رياض محرز، والسنغالى ساديو مانى"، كما يتنافس النجم المصرى طارق حامد لاعب فريق الزمالك، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، حيث ينافس الثنائى "الجزائرى يوسف البلايلى، والتونسى أنيس البدرى".