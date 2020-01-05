رياضة | كهربا يشارك مع الأهلي للمرة الأولى (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يشارك مع الأهلي للمرة الأولى (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الضوء الأخضر للوافد الجديد محمود عبدالمنعم كهربا، خلال مباراة الفريق أمام إف سي مصر، بالدوري العام.

ونزل محمود كهربا، في الدقيقة 67 من عمر المباراة، بدلًا من مروان محسن مهاجم الفريق، والذي أحرز هدفين خلال المباراة المُقامة حاليًا بملعب القاهرة.

وكان النادي الأهلي، حصل على توقيع كهربا، لمدة أربع مواسم ونصف، قادمًا من أفيس البرتغالي، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتقدم الأهلي حاليًا على إف سي مصر، بثلاثية مقابل هدف وحيد، والمُقامة حاليًا على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.