نيكولا يبدأ مهمته الجديدة مع جنوي بهزيمة ساسولو.

الأحد 5 يناير 2020

انتصر جنوي الايطالي علي ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن إطار الجولة الثامنة عشر من منافسات الكالتشيو والتي أقيمت علي أرضية ملعب الاول ب " لويجي فيراريس"



تقدم أصحاب الملعب بالهدف الاول عن طريق قائدتهم الأيسر كريتشيتو من ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، وعادل ساسولو النتيجة في الدقيقة 33 عن طريق لاعب الوسط الإسباني اوبيانج لتصبح النتيجة تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف.

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قبل نهاية زمن الوقت الأصلي باربع دقائق وتحديدا في الدقيقة 88 ، أضاف المهاجم المقدوني المخضرم بانديف الهدف الثاني وهدف الانتصار لمصلحة جنوي.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد جنوي الي 14نقطة احتل بها المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 19نقطة في المركز الثالث عشر.

فوز جنوى الليلة يعتبر الفوز الثالث له هذا الموسم .