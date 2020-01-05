شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل انطلاقته القوية في الدوري ويفوز على إف سي مصر 3-1 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إف سي مصر، 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم جونيور أجايي للأهلي في الدقيقة 23، وأضاف مروان محسن الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و54.

بهذا الفوز يصل الأهلي إلى النقطة 30، من الفوز في عشر مباريات متتالية بالعلامة الكاملة، ويواصل تصدره جدول الدوري.

شهدت المباراة الظهور الأول لمحمود عبدالمنعم «كهربا» الوافد الجديد للفريق خلال الانتقالات الشتوية، حيث شارك كبديل لمروان محسن في الدقيقة 68.

الشوط الأول:

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمد هاني، وعمرو السولية، وأليو ديانج، ومحمد مجدي «أفشة»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومروان محسن.

حاول لاعبو الأهلي فرض سيطرتهم على مجريات المباراة مبكرًا، وشهدت الدقائق الخمس الأولى وجودًا وانتشارًا قويًّا في منتصف ملعب إف سي مصر، وأطلق جونيور أجايي تصويبة قوية في أولى المحاولات لكن تمر الكرة دون خطورة، ويلعب محمد هاني عرضية خطيرة لم تستغل.

ظهر فريق إف سي مصر في الشق الهجومي عن طريق تصويبة من ضربة حرة، في الدقيقة السابعة، تصطدم بالحائط البشري وتصل سهلة إلى الشناوي.

في الدقيقة العاشرة ينجح الشناوي في إفساد هجمة خطيرة لفريق إف سي مصر بعد خروجه من مرماه في توقيت مناسب، وأمسك بالكرة قبل إسلام صلاح مهاجم الفريق المنافس.

ينشط جيرالدو في الجبهة اليمنى ويحصل على ضربة حرة في الدقيقة 12، نفذها معلول وتضيع أول فرصة من رأسية عمرو السولية، الذي لعب الكرة أعلى العارضة.

يحصل الأهلي على ضربة ركنية نفذها معلول وقابلها أيمن أشرف برأسية تصل إلى عصام ثروت حارس إف سي مصر، ويستمر ضغط الأهلي ويلجأ ديانج إلى التصويب إلا أن الكرة تعلو العارضة.

20 دقيقة مضت من أحداث المباراة، وخلال الدقائق الفائتة كان الأهلي الأكثر خطورة، بينما حاول إف سي مصر اللعب على الهجمات المرتدة، ويستمر التعادل بين الفريقين.

يستمر ضغط الأهلي ويرسل علي معلول عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، لكن تمر الكرة أعلى مروان وجيرالدو.

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في الدقيقة 23 ينجح جونيور أجايي في تسجيل هدف التقدم من تصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء على يمين عصام ثروت، ويترجم سيطرة الفريق خلال الدقائق الماضية.

استحواذ وسيطرة من لاعبي الأهلي على الكرة، ويطلق محمد هاني تصويبة قوية تمر أعلى العارضة. وفي الدقيقة 38 تضيع فرصة خطيرة للأهلي لمضاعفة النتيجة بعد وصول الكرة إلى مروان محسن عن طريق خطأ من لاعب إف سي مصر، ولكن عصام ثروت يتدخل وينهي الخطورة ويفسد أخطر هجمة في الدقائق التي تلت هدف التقدم.

يطلق أليو ديانج تصويبة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى العارضة.

ويطلق محمد عادل، حكم المباراة، صافرة نهاية الشوط الأول بهدف نظيف سجله جونيور أجايي.

الشوط الثاني:

واصل الأهلي الضغط القوي مع بداية أحداث الشوط الثاني، ووصل إلى منطقة جزاء إف سي مصر في أكثر من هجمة، مستغلًّا تراجع المنافس إلى منتصف ملعبه في الدقائق الأولى.

ولم يمضِ الكثير من الوقت وتحديدًا في الدقيقة 51 حتى أضاف مروان محسن الهدف الثاني للفريق وأول أهدافه في بطولة الدوري هذا الموسم، بعد استغلال عرضية متقنة من مجدي «أفشة» في الجبهة اليسرى، قابلها مروان برأسية قوية تسكن شباك عصام ثروت.

وعاد مروان إلى الظهور من جديد في سجل الهدافين في الدقيقة 54، بعدما نجح في تسجيل الهدف الثالث للفريق والثاني له في المباراة، بعد هجمة بدأت بتمريرة من ديانج إلى مجدي «أفشة» المنطلق في العمق، الذي انفرد بحارس إف سي مصر عصام ثروت، واختار التمرير إلى مروان ليسجل هدفه الثاني والثالث للفريق في المباراة.

وفي الدقيقة 57 سجل أحمد الشيخ الهدف الأول لفريق إف سي مصر من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء، نفذها مباشرة اصطدمت الكرة بالقائم الأيسر للشناوي وتسكن الشباك ويقلص الفارق إلى 3-1.

هدأت المباراة قليلًا بعد الدقائق العشر التي شهدت إثارة قوية وتسجيل ثلاثة أهداف، وأجرى رينيه فايلر التغيير الأول بنزول وليد سليمان بدلا من أليو ديانج، ويستمر ضغط الأهلي وتصل الكرة إلى وليد سليمان البديل، الذي حاول لعب الكرة ولكن تصطدم بالحارس، وتصل إلى السولية، الذي أطلق تصويبة مباشرة تمر أعلى العارضة، وتضيع فرصة تسجيل الهدف الرابع.

في الدقيقة 68، يدفع فايلر بالوافد الجديد للنادي في انتقالات الشتاء محمود عبدالمنعم «كهربا» على حساب مروان محسن، ليسجل اللاعب حضوره الأول مع الفريق بالفانلة الحمراء.

ولجأ فايلر إلى الدكة وأجرى التغيير الثالث بنزول محمود متولي بدلًا من مجدي «أفشة»، لتجهيز الأول ومنح «أفشة» فرصة لالتقاط الأنفاس بسبب ضغط المباريات.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي تعديل في النتيجة، ويطلق محمد عادل صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتستمر انطلاقة الفريق القوية في الدوري.