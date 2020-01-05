شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يداعب زين الدين زيدان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو جديدًا على صفحته بـ«تويتر»، أثناء لقائه الودي بـ زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الأسباني. Advertisements وأظهر الفيديو مداعبة تركي آل الشيخ لـ زين الدين زيدان، مذكرًا إياه باللقطة الشهيرة أثناء نطح لاعب إيطالي في نهائي كأس العالم 2006 في ألمانيا. ومن المعروف أن آل الشيخ تجمعه صداقة شخصية بالعديد من نجوم كرة القدم العالميين مثل زيدان وميسي ومورينيو وغيرهم.

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