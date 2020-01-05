شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: الحكام حرمونا من المنافسة على الدورى العام (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى أن تراجع مستوى الحكام خلال مباريات الدورى الممتاز أصاب لاعبى زعيم الثغر بالإحباط، لافتا إلى أن فريقه الأكثر تضررا من الأخطاء التحكيمية بعدما خسر 9 نقاط فى مباريات مختلفة نتيجة قرارات تحكيمية خاطئة ومؤثرة على فريقه فى مباريات الأهلى والزمالك ووادى دجلة والمقاولون العرب، وشدد «يوسف» على أنه لن يتنازل عن المنافسة على المربع الذهبى خلال الموسم الجارى، مؤكدا أن الفريق استعاد المكانة التى تليق به بالتواجد ضمن الأربعة الكبار بعدما كان يعانى فى كل موسم من صراع الهبوط بالقسم الثانى، وأشار إلى أنه طالب مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى بدعم الفريق فى 3 مراكز حتى يتمكن من مواجهة الإصابات المتكررة التى ضربت الفريق، وأثرت على أدائه فى عدد من المباريات، وتحدث «يوسف» عن قدرة الأهلى على حسم الدورى الممتاز، مؤكدا أنه الأقرب لحصد اللقب بعدما اتسع الفارق مع منافسيه، كما تحدث عن تراجع مستوى الزمالك و«فايلر» وحسام البدرى فى هذا الحوار:

■ بداية.. هل الاتحاد السكندرى سيستمر فى المربع الذهبى حتى نهاية الموسم؟

- أحد الأهداف التى نسعى إليها ونأمل فى تحقيقها هذا الموسم بما يليق بشعبية وتاريخ النادى، خصوصا أن السنوات الماضية كان الفريق يعانى من الصراع على الهبوط.. وأؤكد لك أننا كنا نسير للمنافسة على الدورى لكننا ابتعدنا بفعل فاعل.

■ كيف؟

- خسرنا 9 نقاط بسبب الأخطاء التحكيمية فى مباريات الأهلى والزمالك ووادى دجلة والمقاولون العرب وهو ما أصاب اللاعبين بالإحباط، خصوصا أنه تم إلغاء أهداف صحيحة للفريق، ولم يحتسب لنا أكثر من ركلة جزاء صحيحة ولا أعرف السر فى أن يكون الاتحاد السكندرى الأكثر تضررا من التحكيم هذا الموسم.

■ لكن هناك أندية أخرى تشكو الظلم التحكيمى؟

- لا يوجد فريق تضرر من الأخطاء التحكيمية مثل فريقنا، وقلت لك إن هذه الأخطاء حرمتنا من المنافسة على الدورى وأصابت اللاعبين بالإحباط، ورغم ذلك لم يتجاوز أى من الجهاز الفنى أو اللاعبين بأى تصرفات غير لائقة تجاه الحكام لأننا نعلم أنها أخطاء غير مقصودة وليست متعمدة.

■ ماذا تقصد؟

- أقصد أن فريقنا ناد شعبى ويمتلك جماهيرية كبيرة بدأت تستفسر عن أسباب الأخطاء التحكيمية، لدرجة أن الجماهير عندما أقابلها فى الشارع تستفسر عن علاقة هذه الأخطاء بموقف الفريق فى المسابقة هذا الموسم.

■ البعض يردد أن تطبيق تقنية الفيديو «VAR» سيكون الحل؟

- تطبيق الـ «VAR» لن يكون الحل الوحيد لحل مشاكل التحكيم.. فالحكام بحاجة إلى تطوير سواء فى الأداء الفنى أو التعامل مع اللاعبين والأجهزة الفنية داخل الملعب، وهو أمر يجب أن يضعه الجميع فى اعتباره حتى لا يكون هناك تأثير سلبى على مستوى المسابقة خصوصا أننا مازلنا نعانى من هذه الأزمة خلال السنوات الماضية، ولم يشهد الأمر اختلافا كبيرا بالمباريات.

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■ كيف يتم مواجهة هذه الأزمة؟

- نحن نمتلك خبرات تحكيمية كبيرة ولديها القدرة على وضع آليه لتطوير مستوى الحكام، فعندما تسألنى عن تطوير مستوى لاعب أقوم بوضع برنامج إعداد له وفقا لإمكانياته وما أحتاج الوصول إليه معه.. ومن ثم فخبراء التحكيم هم الأجدر على إنهاء مشاكل التحكيم فى الفترة المقبلة.

■ ماذا فعلت حتى يظهر الاتحاد السكندرى بشكل مختلف عن المواسم السابقة؟

- دعنى أؤكد لك أن المنظومة داخل النادى مختلفة سواء مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى أو الجهاز المعاون أو اللاعبون، وهو ما يكون السبب الرئيسى فى نجاح أى فريق، لكننا لم نصل إلى الهدف المنشود والذى نسعى إليه فى نهاية الموسم.

■ لكن مستوى الفريق تراجع بداية من مواجهة الأهلى، وتعرضه للخسارة من الإسماعيلى فى البطولة العربية؟

- دعنا نتحدث بواقعية فقد كنا الأفضل خلال الشوط الأول لمباراة الأهلى، وتعرضنا لظلم تحكيمى غير مسبوق، رغم أننى أعترف بتراجع مستوى الفريق فى الشوط الثانى الذى كان للأخطاء التحكيمية دور فيه، ونفس الأمر بمباراة الإسماعيلى التى لم يحتسب فيها ركلة جزاء واضحة رغم لجوء طاقم التحكيم إلى «VAR».

■ هل الفريق سيستكمل مسيرته فى البطولة العربية أم أن الإسماعيلى سيكون له الأفضلية فى مباراة العودة؟

- مباراة العودة أمام الإسماعيلى فى البطولة العربية بمثابة حياة أو موت بعد الخسارة بهدف مقابل لا شىء فى مباراة الذهاب، ونسعى من خلال مباريات الدورى لتحقيق الفوز على الدراويش والاستمرار فى البطولة العربية.

■ كم لاعبا تحتاجه لدعم الفريق فى يناير؟

- نحتاج إلى 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير، خصوصا أن الإصابات التى واجهناها مؤخرا أثرت سلبا على الأداء.

■ ما رأيك فى عدم ضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى أى لاعب من الاتحاد السكندرى؟

- أعتقد أن هناك لاعبين من الفريق يستحقان الانضمام إلى المنتخب الوطنى، لكننى لا أشكك فى رأى الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى ولا فى اختياراته، وأرى أنه يمتلك الإمكانيات التدريبية التى تؤهله للخروج بالمنتخب الوطنى من المشاكل التى يعانى منها.