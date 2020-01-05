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أجايي يتقدم للأهلي بالهدف الأول أمام إف سي مصر

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول أهداف الفريق في مباراته أمام فريق إف سي مصر، التي تقام مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقدم أجايي بالهدف الأول من تصويبة قوية في الدقيقة ٢٤، سكنت شباك حارس مرمى المنافس، ليتقدم الأهلي بالهدف الأول فى الشوط الأول

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