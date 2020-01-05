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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. تركي آل الشيخ "ينطح" زيدان مثلما فعل في 2006 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
التقى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية والمستشار بالديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان.
وأعاد تركي آل الشيخ إلى الأذهان مشهد الواقعة التي حدثت في نهائي مونديال كس العالم في عام 2006 بين فرنسا وإيطاليا، والتي كان بطلها النجم الفرنسي زين الدين زيدان والإيطالي ماتيرازي.
وكان زيدان قد تعرّض للطرد في تلك المباراة، بعد أن قام بنطح المدافع الإيطالي، وفاز المنتخب الإيطالي المباراة والكأس حينها.
وكرر تركي آل الشيخ الواقعة بعد 14 عامًا، حيث قام بنطح زين الدين زيدان على سبيل الدعابة.
ودار بين تركي آل الشيخ وزيدان حوارا رياضيا خلال اللقاء الذي جمع بينهما.
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