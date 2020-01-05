الأهلى يفقد خدمات آليو ديانج بعد الحصول على الإنذار الثالث

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جدة - عمرو شويل يغيب المالي آليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن لقاء فريقه المقبل أمام طنطا، المقرر لها يوم 15 يناير المقبل، في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز، ويأتي غياب ديانج عن مواجهة طنطا بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال لقاء اليوم أمام إف سي مصر، حيث حصل اللاعب على إنذارين في لقاءات الأهلي السابقة أمام كلا بني سويف في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر والإسماعيلي في الجولة التاسعة في الدوري.

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