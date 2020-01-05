الزمالك يتذكر عبد الحليم علي كهداف الفريق التاريخي

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جدة - عمرو شويل تحدثت الصفحة الرسميه لنادي الزمالك عن عبد الحليم علي مهاجم الفريق السابق، و ذكرت جماهير و عشاق الفريق بأنه الهداف التاريخ في كرة القدم لدى النادي. و كتبت الصفحة الرسمية للزمالك: " عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك برصيد ١٣٨ هدف أحرز ٨٣ هدفا في بطولة الدوري المصري. أحرز ١٦ هدفاً في بطولة كأس مصر. Advertisements أحرز ٢٦ هدفاً في بطولات أفريقيا للأندية. أحرز ١٣ هدفاً في البطولات العربية". و في سياق أخر فاز مباراة الزمالك على طنطا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يديره تحكيميًا إبراهيم نور الدينالزمالك يتذكر عبد الحليم علي كهداف الفريق التاريخي

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