فايلر: تركيز اللاعبين وأصرارهم ورغبتهم في الفوز

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جدة - عمرو شويل عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سعادته بفوز الفريق على أف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،ألأحد، في الجولة الـ12 للدوري الممتاز ، موضحاً أن الفوز تحقق بفضل تركيز اللاعبين وأصرارهم ورغبتهم في الفوز والحفاظ على قمة الدوري.
أبدى فايلر أرتياحه لمستوى فريقه مباراة بعد الأخرى ، موضحاً أن خروج المالي ديانج من المباراة كان بهدف إراحته ومنح الفرصة لأخرين بالفريق خاصة وأن الفريق أمامه إرتباطات هامة خلال الفترة المقبلة ، كما منح الفرصة لمحمود متولي حتى يكون دائماً في "فورمة" المباريات بشكل مُستمر.
وتحدث فايلر عن حصول بعض لاعبي الفريق أمثال أيمن أشرف وديانج على إنذارات كما حدث في لقاء أف سي مصر ، معلقاً: اللاعبين لديهم خبرات ويعرفومن كيف يتعاملون مع الموقف ، موضحاً لأن لاعبي الوسط أو الدفاع يحتكون بشكل متواصل وهذا أمر معروف في كرة القدم وتلمهم هو أنهم يؤدون عملهم بشكل جيد في أرض الملعب .
وقال إنه يتحدث مع اللاعبين في كل هذه الأمور وقد يُركز عليهم خلال الفترة المقبلة من خطورة الأمر لأنه في حدود المنطقي ، وأكد أن قفشة لاعب محوري ويقوم بالمهام المكلف بها.
وانتهت مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز الفريق الأحمر 3/1، أحرزها جونيور أجاي ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.
بهذه النتيجة حقق الأهلي فوزه العاشر من أصل 10 مباريات في بطولة الدوري العام ليرفع رصيده للنقطة 30 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد نادي مصر عند النقطة 11 محتلاً المركز الثالث عشر.
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