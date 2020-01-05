شكرا لقرائتكم نجم الأهلي السابق يكشف خناقة 9 أهلاوية على تصوير إعلان في عهد جوزيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عادل نجم الأهلي السابق، عن أزمة كبيرة عاشها الفريق الأحمر قبيل بطولة السوبر الأفريقي خاصة بخناقة عدد من اللاعبين في النادي بسبب الحصول على عوائد إعلانية.

وبسؤاله عن أبرز مواقفه مع الجيل الذهبي للأهلي في عهد جوزيه قال عادل: "هناك موقف لن أنساه، وهو وجود مشكلة بين اللاعبين الكبار بسبب إعلان، ودخلوا في مشادة أثناء المران، وكان عددهم 9 لاعبين، بسبب خلاف علن مين يصور الإعلان، والخلاف اشتد والكابتن حسام البدري أنهى الموضوع.

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وقال عادل حول كواليس رحيله عن الأهلي:"المفاجأة أنه لم يكن قرار مانويل جوزيه ولكنه كان قرار كابتن حسام البدري، فجوزيه كان في اجازة وكابتن حسام كان في لجنة الكرة وتم اتخاذ قرار برحيلي أنا واسلام الشاطر في وقت التعاقد مع أحمد فتحي، جوزيه أوصى برحيل الشاطر وقالهم خلوا أحمد عادل لأنه لسه غير ليتم اتخاذ قرار برحيلنا احنا الاثنين في النهاية".

وتحدث عادل عن فترة لعبه في القلعة الحمراء، وذكرياته مع جوزيه ومكالمة الخطيب التي غيرت مسار حياته، وأول أهدافه في مرمى الزمالك، وذكريات مباراة المئوية أمام برشلونة الإسباني، ورأيه في الدوري المصري، والأهلي مع فايلر، وأزمات الزمالك، وغيرها من الأسرار والكواليس التي كشف عنها جمعاء في حوار مطول على الخليج 365 غدا الاثنين.