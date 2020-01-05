شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل نغمة الانتصارات بالفوز على نادى مصر بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز الفريق الأحمر 3/1، أحرزها جونيور أجاي ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.

بهذه النتيجة حقق الأهلي فوزه العاشر من أصل 10 مباريات في بطولة الدوري العام ليرفع رصيده للنقطة 30 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد نادي مصر عند النقطة 11 محتلاً المركز الثالث عشر.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة». خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن، بينما جاء تشكيل نادي مصر كالتالي فى حراسة المرمى : عصام ثروت، خط الدفاع : شريف أشرف ، أحمد أوكا ، محمود شبانه ، علاء عطا، خط الوسط : محمود رامبو ، أحمد يوسف ، محمود توبه ، أحمد الشيخ وفي الهجوم محمد جمال تريكة وإسلام صالح

بدأت المباراة بضغط من النادي الأهلي في محاولة لإحراز هدف التقدم مبكراً لتسهيل المباراة، وفي الدقيقة 3 شكل جونيور أجاي خطورة على مرمى نادي مصر، بعد أن سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء إلا أنها أخطأت المرمى.

وفي الدقيقة 7 مر محمد هاني ظهير الأهلي ببراعة من الجبهة اليمنى بعد مرواغة أكثر من لاعب وأرسل كرة عرضية خطيرة إلا أنها لم تجد متابع من زملائه ويبعدها دفاع نادي مصر خارج الملعب، كاد إسلام صالح لاب نادي مصر من مباغته الأهلي بعد ن تلقي بينية رائعة أنفرد على أثرها بمرمى الفريق الأحمر إلا أن محمد الشناوى كان يقظاً وخرج في توقيت مناسب وأبعد الكرة.

حصل الأنجولي جيرالدو على خطأ من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 10 بعد تعرضه لعرقلة من شريف اشرف لاعب نادي مصر، نفذها علي معلول خطيرة على رأس عمرو السولية والذي سددها قوية ولكنها علت عارضة نادي مصر.

استمر ضغط الأهلي في الربع ساعة الثاني من عُمر اللقاء وسط دفاع مستميت من نادي مصر ،الأمر الذي أجبر نجوم النادي الأهلي على التسديد من خارج المنطقة عن طريق كلاً من عمرو السولية واليو ديانج ومحمد هاني إلا أن معظم التسديدات جاءت خارج الملعب.

حاول لاعبو نادي مصر الدخول في اجواء المباراة ومبادلة لاعبي الأهلي الهجمات بداية من الدقيقة 20 إلا أن يقظة دفاع الأهلي حالت دون تشكيل لاعبي نادي مصر لأى خطورة على مرمى محمد الشناوى.

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نجح النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلي في إحراز الهدف الأول لفريقه من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بالدقيقة 22، بعد خطفه للكرة من دفاع نادي مصر وسكنت تسديدته اعلى شباك عصام ثروت حارس نادي مصر.

في الدقيقة 35 كاد محمد مجدي قفشة أن ينفرد بمرمى عصام ثروت إلا أن الأخير خرج وابعد الكرة بعدها انفرد مروان محسن بمرمى نادي مصر إلا أنه فشل في التعامل معها ونجح عصام ثروت في ابعاد كرته بعد أن فشل مروان في مرواغته

سدد اليو ديانج تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 43 لكنها مرت فوق العارضة بسنتيمترات، واستمر ضغط الأهلي في الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط الأول إلا أن حكم اللقاء محمد عادل أطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 50 أحرز مروان محسن الهدف الثاني لفريقه بعد تلقيه عرضية متقنة من محمد مجدي قفشة سددها مروان قوية برأسه سكنت شباك عصام ثروت حارس مرمى نادي مصر، ثم عاد مروان محسن في الدقيقة 54 وسدد الهدف الثالث، بعد تلقيه بينية رائعة من قفشة، لم يجد مروان صعوبة في ايداعها في المرمى الخالي من حارسه.

أحرز أحمد الشيخ الهدف الأول لنادي مصر في الدقيقة 56 بعد تنفيذه لركله حرة من على حدود منطقة الجزاء ببراعة خدعت محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر.

أنحصر اللعب بعد الدقيقة 60 في وسط الملعب وسط محاولات على استحياء من لاعبي الفريق لتهديد مرمى الفريق الأخر، ،كاد أحمد الشيخ أن يباغت محمد الشناوى ويهز شباكه مجدداً بعد أن لمحه خارج مرماه ليلعب الكرة لوب إلا أن الكرة مرت فوق القائم بسنتيمترات. في الدقيقة 65.

دفع السويسري رينيه فايلر بالوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا بدلاً من مرون محسن في الدقيقة 68، وهي نفس الدقيقة التي شهدت اهدار وليد سليمان لانفراد تام بعد أن تلق بينية رائعة من النيجيري جونيور أجاي.

شهدت الدقائق الأخيرة ضغط أهلاوي بغية مضاعفة النتيجة ، بفضل تحركات النشيط محمود عبد المنعم كهربا ، ، إلا أن دفاع نادي مصر حال دون رفع الغلة التهديفية للفريق الأحمر، ليطلق حكم للقاء محمد عادل صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 3/1