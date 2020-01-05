شكرا لقرائتكم أحمد عادل: متعب كان يصوم ويفطر على شباك الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد عادل نجم الأهلي السابق، أن عماد متعب مهاجم القلعة الحمراء السابق، هو أفضل مهاجم لعب معه طوال مسيرته الكروية، موضحا أن متعب كان حظه جيد جدا في لقاءت القمة مع الزمالك قائلا:" متعب كان يصوم عن التهديف فترات طويلة، ويفطر على شباك الزمالك".

وقال عادل على هامش لقاء صحفي مع الخليج 365 :"عماد متعب هو المهاجم اللي بيترجم ويحلي الأوفر، في أوفر يصيت الفرود، ولكن متعب هو اللي بيصيت الأوفر، فهو كان يحفظ منطقة الـ18 عن ظهر قلب"

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واسترجع ظهير أيمن النادي الأهلي السابق ذكرياته مع متعب قائلا: "استمر صيام متعب التهديفي 3 أشهر في وقت سابق، وهذا على غير عادته، ولكن جوزيه كان مُصر على الدفع به، لأنه كان يخلق المساحات، لدرجة أنه قال لجوزيه انا مستغرب إنك بتلاعبني، وكان بيقوله ادفع ببلال أو اسامة حسني، ولكن جوزيه كان يرفض، والطريف ان متعب كان يصوم ويفطر على شباك الزمالك في النهاية".

وتحدث عادل عن فترة لعبه في القلعة الحمراء، وذكرياته مع جوزيه ومكالمة الخطيب التي غيرت مسار حياته، وأول أهدافه في مرمى الزمالك، وذكريات مباراة المئوية أمام برشلونة الإسباني، ورأيه في الدوري المصري، والأهلي مع فايلر، وأزمات الزمالك، وغيرها من الأسرار والكواليس التي كشف عنها جمعاء في حوار مطول على الخليج 365 غدا الاثنين.