شكرا لقرائتكم رقم مميز ومفارقة تاريخية لكارتيرون عقب الفوز الملحمي على طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون فريقه الزمالك، لتحقيق فوز صعب على حساب فريق طنطا بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة رقم 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبات كارتيرون أول مدرب أجنبي يقود الزمالك لتحقيق الفوز على حساب فريق طنطا منذ مواطنه هنري ميشيل، الذي قاد الزمالك للفوز بثنائية نظيفة في اللقاء الدور الثاني موسم 2006-2007 الذي أقيم يوم 8 أبريل 2017، حيث بعد تلك المباراة أقيمت 5 مواجهات بين الفريقين فاز أبناء قلعة البيضاء في 3 مواجهات لكن تحت قيادة مصرية.

بداية المواجهات الثلاثة، كانت من دور الـ16 من بطولة كأس مصر عام 2013 برباعية نظيفة تحت قيادة حلمي طولان، ثم في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2016-2017 بهدف نظيف تحت قيادة مؤمن سليمان، وأخيرا في مسابقة الدوري موسم 2017-2018 بهدفين مقابل هدف واحد تحت قيادة إيهاب جلال.

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وتعثر الزمالك مرتين ضد طنطا، الأولى كانت مع البرتغالي إيناسيو في لقاء الدور الثاني من مسابقة الدوري موسم 2016-2017، ثم مع المونتينجري نيبوشا في لقاء الدور الأول موسم 2017-2018 بالتعادل 1-1.

وتكرر نفس السيناريو مع الفرنسي كارتيرون بالفوز بنفس الطريقة ونفس النتيجة مع فريقين مختلفين في بطولتين مختلفتين، حيث قاد المدرب الفرنسي النادي الأهلي الموسم الماضي لتفادي مفاجأة الاقصاء المبكر من كأس مصر ضمن منافسات دور ال32 عقب تحويل التأخر أمام فريق الترسانة بنتيجة 2-1 إلى الفوز بنتيجة 3-2 في الدقئاق الأخيرة، بعدما سجل أحمد الشيخ هدف في الدقيقة 89 والتأهل إلى الدور ال16، وهو ما تكرر اليوم بعدما كان الزمالك متأخرا بنتيجة 2-1 أمام طنطا وقلب تأخره في الدقائق الأخيرة إلى فوز بنتيجة 3-2 بفضل هدفي محمد أوناجم في الدقيقة 87 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 92.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 21 نقطة، وينتظر مواجهة الجونة بوم 15 يناير 2020.