شكرا لقرائتكم الأهلى يتقدم بهدف على نادي مصر في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي الأهلي ونادي مصر بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه جونيور أجاي بالدقيقة 22، في المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.

بدأت المباراة بضغط من النادي الأهلي في محاولة لإحراز هدف التقدم مبكراً لتسهيل المباراة، وفي الدقيقة 3 شكل جونيور أجاي خطورة على مرمى نادي مصر، بعد أن سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء إلا أنها أخطأت المرمى.

وفي الدقيقة 7 مر محمد هاني ظهير الأهلي ببراعة من الجبهة اليمنى بعد مرواغة أكثر من لاعب وأرسل كرة عرضية خطيرة إلا أنها لم تجد متابع من زملائه ويبعدها دفاع نادي مصر خارج الملعب، كاد إسلام صالح لاب نادي مصر من مباغته الأهلي بعد ن تلقي بينية رائعة أنفرد على أثرها بمرمى الفريق الأحمر إلا أن محمد الشناوى كان يقظاً وخرج في توقيت مناسب وأبعد الكرة.

حصل الأنجولي جيرالدو على خطأ من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 10 بعد تعرضه لعرقلة من شريف اشرف لاعب نادي مصر، نفذها علي معلول خطيرة على رأس عمرو السولية والذي سددها قوية ولكنها علت عارضة نادي مصر.

استمر ضغط الأهلي في الربع ساعة الثاني من عُمر اللقاء وسط دفاع مستميت من نادي مصر ،الأمر الذي أجبر نجوم النادي الأهلي على التسديد من خارج المنطقة عن طريق كلاً من عمرو السولية واليو ديانج ومحمد هاني إلا أن معظم التسديدات جاءت خارج الملعب.

حاول لاعبو نادي مصر الدخول في اجواء المباراة ومبادلة لاعبي الأهلي الهجمات بداية من الدقيقة 20 إلا أن يقظة دفاع الأهلي حالت دون تشكيل لاعبي نادي مصر لأى خطورة على مرمى محمد الشناوى.

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نجح النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلي في إحراز الهدف الأول لفريقه من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بالدقيقة 22، بعد خطفه للكرة من دفاع نادي مصر وسكنت تسديدته اعلى شباك عصام ثروت حارس نادي مصر.

في الدقيقة 35 كاد محمد مجدي قفشة أن ينفرد بمرمى عصام ثروت إلا أن الأخير خرج وابعد الكرة بعدها انفرد مروان محسن بمرمى نادي مصر إلا أنه فشل في التعامل معها ونجح عصام ثروت في ابعاد كرته بعد أن فشل مروان في مرواغته

سدد اليو ديانج تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 43 لكنها مرت فوق العارضة بسنتيمترات، واستمر ضغط الأهلي في الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط الأول إلا أن حكم اللقاء محمد عادل أطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

ويضم تشكيل للأهلي كلاً ، من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة». خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن، بينما جاء تشكيل نادي مصر كالتالي فى حراسة المرمى : عصام ثروت، خط الدفاع : شريف أشرف ، أحمد أوكا ، محمود شبانه ، علاء عطا، خط الوسط : محمود رامبو ، أحمد يوسف ، محمود توبه ، أحمد الشيخ وفي الهجوم محمد جمال تريكة وإسلام صالح

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ13 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا. الاهلي الذى يحتل قمة المسابقة يُعد الأكثر تسجيلاً للأهداف بعدما زار شباك منافسيه 25 مرة هذا الموسم في 9 مباريات فقط واستقبلت شباكه هدف وحيد ، فيما سجل فريق مصر 7 أهداف وإستقبلت شباكه 12 هدف.

ويواصل قطار الاهلي رحلة الحفاظ على لقب الدوري العام في مواجهة نادي مصر للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه . ورغم فارق الترتيب في جدول الدوري ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الاهلي بالطبع إلا أن الأحمر يرى أن مواجهة نادي مصرستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط ويؤدي بشكل جيد أمام الكبار تحديداً كما أن الضغوط كبيرة على حامل اللقب بفضل إنتصاراته الأخيرة محلياً وأفريقياً وهو ما يجعل مواجهة إف سي مصر صعبة على أبناء السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذى يرغب في تحقيق الفوز العاشر في بطولة الدوري من أجل "تأمين" القمة وتجهيز الفريق بشكل جيد للمواجهة المرتقبة والهامة السبت المقبل أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بملعب الأخير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.