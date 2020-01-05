قطار الأهلي لا يتوقف.. المارد الأحمر يتخطى محطة مصر بثلاثية في الظهور الأول لـ"كهربا".. وتألق مروان محسن بهدفين في 3 دقائق

واصل قطار الأهلي سيره بنجاح في مسابقة الدوري المصري بالفوز على نادي مصر بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.

وحقق الأهلي فوزه العاشر على التوالي ببطولة الدوري المصري، ليرفع رصيده للنقطة 30 مغردا في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة الحادية عشرة في المركز الثالث عشر. حسبما ذكر موقع "الوط سبورت".

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من جونيور أجايي في الدقيقة 23، ومروان محسن في الدقائق 51 و54، بينما سجل أحمد الشيخ هدف نادي مصر في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 68، دخل محمود عبد المنعم كهربا في أول ظهور رسمي له بقميص الأهلي، بعد انتقاله بشكل رسمي للمارد الأحمر، عقب وصول بطاقته الدولية مساء أمس، وسط تحية خاصة من جماهير المارد الأحمر للوافد الجديد.

واعترض الجهاز الفني ولاعبو نادي مصر على حكم المباراة محمد عادل، مطالبين بركلة جزاء بعد سقوط مصطفى سلطان داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم طالب باستمرار اللعب.

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وكان النادي الأهلي نجح خلال ثلاث دقائق، في تسجيل الهدف الثاني ثم الهدف الثالث بمرمى نادي مصر، وذلك في المباراة التي تقام بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وسجل الأهلي الهدف الثاني عن طريق المهاجم مروان محسن في الدقيقة 51، برأسية متقنة من عرضية أرسلها محمد مجدي "أفشة"، ليعوض مروان الفرصة التي أضاعها في الشوط الأول.

وعاد مروان محسن لإضافة الهدف الثاني له والثالث للمارد الأحمر في الدقيقة 54 من تمريرة أفشة، قبل أن يقلص أحمد الشيخ الفارق لصالح نادي مصر في الدقيقة 57، من ركلة حرة مباشرة، سددها بصورة رائعة.

وكان المهاجم النيجيري جونيور أجايي قد منح التقدم لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 23، من زمن أحداث الشوط الأول.

وجاء الهدف بعد خطأ في تشتيت الكرة من المدافع أحمد سعيد أوكا، استغله النيجيري جونيور أجايي، ليقطع الكرة، ويطلق تسديدة صاروخية، سكنت شباك عصام ثروت حارس نادي مصر.