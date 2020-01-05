في الدقيقة 23.. بقدم أجايي.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول أمام نادي مصر

نجح فريق النادي الأهلي في تسجيل الهدف الأول بمرمى نادي مصر، وذلك في المباراة التي تقام بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

سجل الهدف المهاجم النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 23، من زمن أحداث الشوط الأول.

وجاء الهدف بعد خطأ في تشتيت الكرة من المدافع أحمد سعيد أوكا، استغله النيجيري جونيور أجايي، ليقطع الكرة، ويطلق تسديدة صاروخية، سكنت شباك عصام ثروت حارس نادي مصر.

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم، حيث يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون صاحب المركز الثاني، وبفارق 6 نقاط عن الزمالك غريمه التقليدي. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

وحقق الأهلي 9 انتصارات متتالية في منافسات الدوري المصري خلال الموسم الحالي، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة أو التعادل حتى الآن.

أعلن السويسري رينيه، فايلر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة إف سي مصر، والتى بدأت في السابعة والنصف مساء اليوم، على ستاد القاهرة، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعود النيجيري جونيور أجايي، لتشكيل الفريق الأحمر بعد تماثله للشفاء، كما يشهد التشكيل تواجد محمود عبدالمنعم "كهربا"، أحدث صفقات الأهلي في يناير الجاري على مقاعد البدلاء، ليكون ذلك الظهور الأول للاعب بعد انتقاله للقلعة الحمراء.

ويأتي تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول.

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خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة».

خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي: علي لطفي، أحمد فتحي، محمود متولي، كهربا، أحمد الشيخ، وليد سليمان، أزارو، بينما استبعد مصطفي شوبير، وحسام عاشور، وصلاح محسن، وياسر إبراهيم.

وغادر حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر، وجاء استبعاد عاشور من المعسكر بسبب شعوره بآلام في الحوض.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه، وحقق المارد الأحمر 9 انتصارات، ولم يسقط في فخ التعادل أو الهزيمة منذ بداية الموسم الحالي.

ويحتل فريق إف سي مصر المركز الثالث عشر مؤقتاً برصيد 14 نقطة، ولم يحقق سوى انتصارين منذ بداية الموسم.

وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا. الاهلي الذى يحتل قمة المسابقة يُعد الأكثر تسجيلاً للأهداف بعدما زار شباك منافسيه 25 مرة هذا الموسم في 9 مباريات فقط واستقبلت شباكه هدف وحيد ، فيما سجل فريق مصر 7 أهداف وإستقبلت شباكه 12 هدف. ويواصل قطار الاهلي مساء اليوم رحلة الحفاظ على لقب الدوري العام عندما يواجه فريق إف سي مصر بإستاد القاهرة في اللقاء الذى سيكون بمثابة "السهل المُمتنع" للمارد الأحمر في رحلة التتويج بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

ورغم فارق الترتيب في جدول الدوري ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الاهلي بالطبع إلا أن الأحمر يرى أن مواجهة الليلة ستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط ويؤدي بشكل جيد أمام الكبار تحديداً كما أن الضغوط كبيرة على حامل اللقب بفضل إنتصاراته الأخيرة محلياً وأفريقياً وهو ما يجعل مواجهة إف سي مصر صعبة على أبناء السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذى يرغب في تحقيق الفوز العاشر في بطولة الدوري من أجل "تأمين" القمة وتجهيز الفريق بشكل جيد للمواجهة المرتقبة والهامة السبت المقبل أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بملعب الأخير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.