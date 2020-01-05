كيليان مبابي يكتسح منافسيه ويتوج كأفضل لاعب فرنسي لعام 2019









اسماء السيد - تدارك الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان اخفاقاته المتكررة في مختلف الجوائز القارية والدولية، وذلك من خلال تتويجه بلقب افضل لاعب فرنسي لعام 2019 .

وتشرف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية على الجائزة ، مثلما هو الحال بإشرافها على جائزة"الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم .

هذا ويتم اختيار لقب افضل لاعب فرنسي في العام ، من قبل الفائزون السابقون بذات الجائزة ، حيث رشح 17 لاعباً فرنسياً للجائزة، جميعهم يلعبون خارج البلاد ضمن صفوف أقوى الأندية في أوروبا .

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وتوج مبابي كأفضل لاعب لعام 2019 برصيد 130 نقطة متفوقاً على كريم بن زيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني الذي بلغ رصيده 100 نقطة، بينما حل انطوان غريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسباني ثالثاً بـ 44 نقطة ، فيما جاء رابعاً هوغو لوريس حارس نادي توتنهام هوتسبيرز الإنكليزي بـ 36 نقطة ، ثم خامساً رافائيل فاران مدافع ريال مدريد بـ 31 نقطة.

وحصل مبابي على المركز الأول بـ 14 صوتاً، ومن ابرز النجوم الذين صوتوا للشاب الفرنسي، نجد منافسه الرئيسي كريم بن زيمة الذي سبق له ان توج بالجائزة ثلاث مرات، وكذلك فرانك ريبيري جناح نادي فيورنتينا الإيطالي، وأيضاً المعتزل تيري هنري الذي يعتبر من أكثر اللاعبين تتويجاً بالجائزة بواقع خمس مرات.

يشار بأن مبابي بصم على عروض تهديفية كبيرة خلال عام 2019 بداية من قيادته نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي، ثم تتويجه بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في البطولة برصيد 33 هدفاً، وأخيراً بتألقه مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.