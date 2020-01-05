ليفربول بشبانه يتأهل بصحبة تشلسي وميدلزبره يفرض الاعادة على توتنهام









اسماء السيد - حسم ليفربول بفريق من الشبان مواجهته مع جاره وضيفه إيفرتون 1-صفر، وبلغ الدور الرابع من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم بصحبة تشلسي الذي تغلب بدوره على ضيفه نوتنغهام فوريست من الدرجة الأولى 2-صفر، فيما فرض ميدلزبره اعادة المباراة على ضيفه توتنهام بتعادلهما 1-1 الاحد.

وفي دربي "مرسيسايد"، استمرت عقدة ايفرتون أمام جاره وغريمه التقليدي الذي فشل في التفوق عليه في جميع المسابقات منذ عام 2010، فيما يعود آخر انتصار له على ملعب "أنفيلد رود" الى عام 1999، حيث بقي ليفربول من دون هزيمة على أرضه أمام "توفيز" للمباراة 23 تواليا في جميع المسابقات (13 فوزا و10 تعادلات).

ويعود الفضل بفوز الـ "رديز" الى كورتيس جونز (18 عاما) الذي سجل هدفا رائعا في الدقيقة 71، وبات عن عمر 18 عاما و340 يوما أصغر لاعب يسجل في دربي "مرسيسايد" منذ أسطورة الفريق روبي فاولر (18 عاما و338 يوما) خلال لقاء الفريقين في الدوري الممتاز في شهر آذار/مارس من العام 1994، وفق موقع "أوبتا" للاحصاءات.

وزج المدرب الالماني يورغن كلوب بتشكيلة شابة مشركا ثلاثة لاعبين ما دون الـ19 عاما حيث أبقى فقط على القائد جيمس ميلنر والمدافع جو غوميز في التشكيلة التي فازت على شيفيلد في الدوري الخميس، مقابل تسعة تغييرات.

أما نظيره الايطالي كارلو أنشيلوتي، أجرى تعديلين فقط على التشكيلة التي خسرت أمام مانشستر سيتي 1-2.

وتعرض ليفربول بطل المسابقة سبع مرات آخرها عام 2006، والطامح للثنائية المحلية في ظل تصدره الدوري، الساعي الى الفوز بلقبه للمرة الأولى منذ 30 عاما، بفارق 13 نقطة (ويملك مباراة مؤجلة)، لنكسة باكرة اثر تعرض ميلنر لاصابة أجبرته على الخروج من اللقاء في الدقيقة التاسعة.

وكان الضيوف الطرف الافضل في الشوط الاول حيث هددوا بداية برأسية مايسون هولغايت، تصدى لها الحارس الاسباني أدريان ببراعة (12)، قبل أن يتصدى برجله لتسديدة البرازيلي ريتشارليسون من داخل المنطقة اثر عرضية من ثيو والكوت على الجهة اليمنى (27).

دخل ليفربول بطل أوروبا والعالم الشوط الثاني بعزيمة أقوى وهدد بتسديدة صاروخية بعيدة المدى عن الجهة اليمنى من الشاب نيكو ويليامز (52)، وأخرى من البلجيكي ديفوك أوريغي عن الجهة اليسرى من خارج المنطقة (70) تصدى لهما جوردان بيكفورد ببراعة.

وجاء هدف الفوز بعد تبادل للكرة بين أوريغي وجونز على حدود المنطقة قبل أن يسدد الاخير بيمناه من خارج المنطقة كرة لولبية رائعة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى بيكفورد الذي عجز عن اللحاق بها.

-توتنهام من دون فوز في ثلاث مباريات-

وحذا تشلسي حذو ليفربول بفوزه على ضيفه نوتنغهام فوريست من الدرجة الأولى 2-صفر، حيث زج المدرب فرانك لامبارد بالتشكيلة الرديفة للفريق مجريا تسعة تعديلات على الفريق الذي تعادل 1-1 مع برايتون في الدوري الممتاز في اليوم الاول من العام الجديد.

وافتتح الشاب كالوم هودسون أودوي النتيجة لأصحاب الارض باكرا بعد أن وصلته الكرة من روس باركلي الى داخل المنطقة على الجهة اليمنى، فراوغ وسدد بيسراه على يسار الحارس جوردان سميث (6).

وظن نوتنغهام أن الفرصة أتيحت له لمعادلة الارقام عندما منحه الحكم ركلة جزاء اثر عرقلة أليكس مايتن داخل المنطقة، الا ان تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر" أظهرت تسللا بميلمترات على الاخير قبل الخطأ (23).

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وضاعف النادي اللندني تقدمه عندما تصدى سميث لتسديدة هودسون أودوي عن الجهة اليمنى فتهيأت أمام باركلي الذي تابعها في الشباك (33).

واصل تشلسي، المتوج بلقب المسابقة في ثماني مناسبات آخرها عام 2018، سيطرته في ملعب ستامفورد بريدج وكاد أن يسجل الهدف الثالث الا ان رأسية باركلي ارتدت من القائم الايسر (59).

وحالت تقنية الـ "في أيه آر" مرة أخرى دون وصول الضيوف الى الشباك، بعدما ألغت هدف راين ياتيس من رأسية بعدما وصلته الكرة من ضربة حرة (67).

في المباراة الاخرى، فرض ميدلزبره من الدرجة الاولى على ضيفه توتنهام اعادة المباراة بينهما بتعادلهما ايجابيا 1-1.

وأجرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ثلاثة تغييرات فقط على تشكيلة سبيرز التي سقطت بهدف نظيف أمام ساوثمبتون في المرحلة 21 من الدوري الاربعاء حيث كان المهاجم هاري كاين أبرز الغائبين.

وبادر أصحاب الارض الى افتتاح النتيجة عن طريق آشلي فلتشر بعد أن وصلته كرة طويلة رائعة في العمق من خلف المدافعين من الايرلندي الشمالي جورج سافيل، تابعها في شباك الحارس الارجنتيني بول غاسانيغا (50).

وأنقذ البرازيلي لوكاس مورا سبيرز، المتوج باللقب ثماني مرات آخرها عام 1991، من الخروج المبكر بتسجيله هدف التعادل برأسية من داخل المنطقة اثر عرضية عن الجهة اليمنى من العاجي سيرج أورييه.

وهذه المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها توتنهام في تحقيق الفوز، بعد تعادله امام نوريتش في المرحلة 20 من الدوري ثم السقوط أمام ساوثمبتون الأربعاء.

وفي أبرز النتائج، ودع كريستال بالاس المسابقة بخسارته على أرضه أمام دربي كاونتي من الدرجة الأولى صفر-1، في مباراة أكملها اصحاب الارض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 اثر طرد مباشر للصربي لوكا ميليفوييفيتش.

ملخص مباراة ليفربول وايفرتون:

ملخص مباراة تشلسي ونوتنغهام فوريست:

ملخص مباراة ميدلزبره وتوتنهام: