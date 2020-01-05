مرسيليا يحتاج إلى ركلات الترجيح لعبور دور الـ64 من كأس فرنسا









اسماء السيد - احتاج مرسيليا الى ركلات الترجيح لعبور الدور الـ64 من مسابقة كأس فرنسا على حساب مضيفه المتواضع تريليساك من الدرجة الرابعة 4-2، وذلك بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 الأحد في ليموج.

ووجد فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش الذي يقدم أداء مميزا في الدوري المحلي هذا الموسم حيث يحتل الوصافة خلف غريمه باريس سان جرمان حامل اللقب، نفسه متخلفا منذ الدقيقة الأولى بعد خطأ فادح من حارسه يوهان بيليه، إلا أن ديميتري باييت أدرك التعادل في الدقيقة 20 من المباراة التي خاضها فريقه بعشرة لاعبين في الشوطين الإضافيين بعد طرد الياباني هيروكي ساكاي في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي.

وتحول بيليه الى بطل وعوض هفوة الثواني الأولى من اللقاء، بصده ركلتين ترجيحيتين لأصحاب الأرض وجنب فريقه الخروج من هذا الدور للموسم الثاني تواليا (خرج على يد فريق من الدرجة الرابعة أيضا بخسارته صفر-2).

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ولم يكن وضع ليل، رابع الدوري، أفضل بكثير من مرسيليا إذ عانى لبلوغ دور الـ32 والفوز على مضيفه راون-ليتاب من الدرجة الخامسة 3-2، وذلك بعد أن سمح للأخير بالعودة الى اللقاء وتسجيله هدفين في ربع الساعة الأخير.

وتأهل سانت إتيان دون عناء بتغلبه على مضيفه باستيا بورغو من الدرجة الثالثة بثلاثية نظيفة، فيما فاز مونبلييه على مضيفه ريمس سانت آن شاتيون من الدرجة السادسة 1-صفر.

وودع بريست المسابقة بخسارته أمام مضيفه لوريان من الدرجة الثانية 1-2 بعد التمديد.