شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حوارها مع الخليج 365 .. الكاراتيه يصدر بيانا عن موقف رضوى عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى بيانا رسميا ردا على ما اثارته رضوى عرفة لاعبة المنتخب و التى تعرضت للإيقاف بسبب المنشطات منذ عام 2015 وحتى 2019 .

وجاء البيان بعد الحوار الذى أجرته اللاعبة مع الخليج 365 خلال الساعات الماضية.

جاء في البيان أن اللاعب تعرضت للإيقاف من اللجنة الأولمبية 4 سنوات وتم اعفاؤها من المشاركة فى بطولة قطاع القاهرة على أن تشارك مباشرة فى بطولة الجمهورية .

ولكن اللاعبة تعرضت للإصابة وبخضوعخا للكشف الطبى من طبيب المنتخب تبين إصابتها بالرباط الصليبي فى الوقت الذى يستعد فيه الاتحاد للمشاركة بالبطولة الإفريقية فبراير2020 ويشارك فى نفس وزن اللاعبة كل من منة شعبان و فريال اشرف و شيماء ابو اليزيد ونظرا لأهمية البطولة في التصنيف المؤهل للأولمبياد فلابد من مشاركة اللاعبات الأكثر استعدادا والأعلى في الرانك ف ظل مكانة مصر الإفريقية وأهمية تحقيق ميدالية ذهبية .

وتمنى الاتحاد التوفيق للاعبة فيما هو قادم ..

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كانت رضوى عرفة قالت فى تصريحات لليوم السابع أن الاتحاد لم يساندها خلال ازمتها و لم يهتم بعودتها من الإيقاف مثلما حدث مع ايهاب عبدالرحمن لاعب منتخب العاب القوى من جانب اتحاد لعبته .

يذكر أن رضوى عرفة تم إيقافها بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة بها لاحتوائها على مادة الركتوبمين التى توجد ضمن اعلاف الماشية وكشفت اللاعبة وقتها انها لم تتناول سوى سندوتش كبدة قبل سحب العينة.