شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة: نفرتيتي تظهر في لقاء الزمالك وطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا نظيره كارتيرون مدرب الزمالك هدية قبل انطلاق المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على استاد غزل المحلة، فى اطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد اوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة ويرتقى للمركز الثالث ، بينما تجمد رصيد أبناء الرداء الأصفر عند 10 نقطة ومازال فى المركز الخامس عشر بجدول الترتيب .

وضم تشكيل طنطا كلاً من.

حراسة المرمى: على فرج.

خط الدفاع: محمد الشاذلى ومحمد العشرى وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير.

خط الوسط: حسام غالى ووليد عادل ومحمود كابونجا.

خط الهجوم : أحمد الألفى وأحمد فهمى ومحمد ماجد أونش.

بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :"محمد فتحي ، محمد حسام الشرخه، أحمد الشناوي ، أحمد قطاوي ، ماريو بيرناردو ، تاديو لوانجا، عبدالرحمن الدح".

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.

حراسة المرمى: محمد صبحى.

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خط الدفاع: أحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن ويوسف أوباما وأمامهما كريم بامبو ومحمد أوناجم وإسلام جابر.

خط الهجوم: عمر السعيد.

لمشاهدة الهدية ولحظة منحها لمدرب الزمالك اضغط هنا