شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة خروج مروان محسن "مصابًا" بعد ثنائية نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مروان محسن مهاجم الأهلى لكدمة فى وجه القدم، خلال مشاركته أمام نادي مصر فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 1.

ولم يتمكن مروان محسن مغادرة ملعب مباراة نادى مصر سيرًا على الأقدام بسبب تعرضه للإصابة بكدمة فى وجه القدم، واضطر اللاعب للاتكاء على الطبيب من أجل دخول غرف خلع الملابس.

أحرز النيجيرى جونيور أجايي هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 23 من عمر المباراة، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ثم أحرز مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 51، وأحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 54، ثم أحرز أحمد الشيخ هدف نادى مصر الوحيد فى الدقيقة 57.

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وضم تشكيل للأهلي كلاً من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة». خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن.

وضم تشكيل نادى مصر كلاً من.. فى حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: شريف أشرف، أحمد أوكا، محمود شبانة، علاء عطا، خط الوسط: محمود رامبو، أحمد يوسف، محمود توبة، أحمد الشيخ، الهجوم: محمد جمال تريكة، إسلام صالح.